  APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a postului vacant de muncitor necalificat  în cadrul  Sectorului Rețele Canal, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea

miercuri, 19 noiembrie 2025

 

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a postului vacant de muncitor necalificat  în cadrul

 Sectorului Rețele Canal, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea

Concursul constă în susținerea probei practice de verificare a aptitudinilor și se va desfășura în cadrul Sectorului Rețele Canal, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea,  str. Florilor nr.6-8, în data de 09.12.2025, ora 900.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  02.12.2025, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe