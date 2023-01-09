APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Sectorului Rețele Canal, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea

miercuri, 19 noiembrie 2025

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a postului vacant de muncitor necalificat în cadrul

Sectorului Rețele Canal, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea

Concursul constă în susținerea probei practice de verificare a aptitudinilor și se va desfășura în cadrul Sectorului Rețele Canal, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. Florilor nr.6-8, în data de 09.12.2025, ora 900.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.12.2025, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.