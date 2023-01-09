APAVIL SA angajează instalator  în cadrul Sectorului Bălcești

Concursul constă în susținerea probei practice și interviului de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de instalator și se va desfășura în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 4, în data de 27.11.2025, ora 0900.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 20.11.2025, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.