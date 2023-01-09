Anunț SC Parking Club SRL, în vederea obținerii autorizației de mediu

joi, 6 noiembrie 2025

SC Parking Club SRL, cu sediul social in comuna Vlădești, județul Vâlcea, a depus documentația tehnica in vederea obținerii autorizației de mediu pentru activitățile de ”Alte servicii de cazare”, cod CAEN 5590 și ”Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate”, cod CAEN 4730, in comuna Vlădești județul Vâlcea.Informații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Județene de Mediu, strada Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea. Eventualele contestații si sugestii legate de activitate se vor depune in scris sub semnătură si cu datele de identificare la DJM VALCEA.

