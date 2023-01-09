ANUNȚ IMPORTANT AL PRIMARULUI COSMIN ANGHELESCU DE LA MATEEȘTI: ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ SE DEPUN CERERILE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE

sâmbătă, 1 noiembrie 2025

Primarul comunei Mateești, Cosmin Anghelescu, a transmis un anunț important pentru locuitorii care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie în sezonul rece noiembrie 2025 – martie 2026.

Perioada de depunere a cererilor:

Cererile și documentele doveditoare pot fi depuse la sediul Primăriei Mateești, până la data de 19 noiembrie 2025 inclusiv. Activitatea de preluare a cererilor a început pe 20 octombrie 2025.

Cine poate beneficia:

De ajutor pot beneficia familiile cu venituri nete lunare de până la 1.386 lei/membru de familie, respectiv persoanele singure care realizează venituri lunare nete de până la 2.053 lei și care nu dețin bunuri ce conduc la excluderea acordării acestui sprijin (conform listei anexate la anunț).

Acte necesare:

Cerere și declarație pe propria răspundere (formular tip)

Acte de identitate pentru toți membrii familiei

Certificate de naștere (pentru copii)

Certificat de căsătorie (după caz)

Adeverință de venit cu specificarea eventualelor bonuri valorice

Cupoane de pensie, indemnizații, ajutoare sociale sau alte venituri

Adeverință de la registrul agricol

Adeverință PATRIMVEN eliberată de Compartimentul Impozite și Taxe Locale

În cazul deținerii unui autoturism – copia cărții de identitate a vehiculului

Pentru suplimentul de energie – factură recentă de energie electrică (toate paginile)

Atenție!

Primarul Cosmin Anghelescu atrage atenția că declararea unor venituri mai mici decât cele reale sau nedeclararea bunurilor deținute constituie infracțiune și se pedepsește potrivit Codului Penal.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot solicita detalii direct la Primăria Mateești – Compartimentul Asistență Socială.

Reamintim că acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței reprezintă un sprijin important pentru familiile vulnerabile, destinat acoperirii unei părți din costurile pentru lemne, combustibili petrolieri sau energie electrică, în perioada sezonului rece.