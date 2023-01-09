Antonio Popescu, deputat AUR de Vâlcea: „Anca Alexandrescu este șansa Bucureștiului la o administrație corectă și curajoasă”

sâmbătă, 15 noiembrie 2025

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, își declară public susținerea pentru candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, afirmând că Bucureștiul are nevoie de un lider „ferm, competent și neînfricat”, capabil să repare anii de administrație haotică, promisiuni neonorate și lipsă de viziune.

Antonio Popescu arată că, în timp ce partidele mari reciclează aceleași figuri compromise sau împinse în față fără rezultate concrete, candidatura Ancăi Alexandrescu reprezintă „o alternativă autentică, cu substanță și cu dorința reală de schimbare”.

„Bucureștiul are nevoie de un primar care spune lucrurilor pe nume”

Deputatul AUR subliniază că Anca Alexandrescu s-a remarcat printr-o activitate constantă în media și în spațiul public, expunând teme sensibile, abuzuri administrative și lipsa de transparență din instituții.

„Nu candidează pentru imagine, ci pentru că înțelege mecanismele interne ale administrației și are curajul să pună reflectorul pe nereguli atunci când alții tac”, spune Antonio Popescu.

El consideră că această experiență îi conferă un avantaj major într-o capitală sufocată de blocaje urbanistice, trafic, investiții întârziate și proiecte începute doar pentru campanii electorale. „Nu poți reforma Primăria dacă nu cunoști, în detaliu, cum funcționează jocurile de culise. Iar Anca Alexandrescu le știe.”

Un mesaj pentru electorat: „Bucureștenii merită o administrație care lucrează pentru ei, nu împotriva lor”

În opinia deputatului AUR de Vâlcea, Primăria Capitalei a devenit simbolul unei administrații rupte de cetățean. Bucureștenii se confruntă zilnic cu: trafic infernal, fără soluții reale; investiții blocate în termoficare; construcții ridicate haotic; o birocrație care complică orice proiect; instituții dependente de interese politice, nu de nevoile oamenilor.

„Anca Alexandrescu nu este controlată de grupări politice sau economice. Este independentă în gândire, în acțiune și în viziune. Exact ce le lipsește actualilor administratori ai Capitalei”, transmite Popescu.

Deputatul vede în candidatura acesteia o oportunitate reală pentru un București modernizat, administrat transparent și orientat către nevoile reale ale comunității.

„Îi îndemn pe toți bucureștenii să voteze cu luciditate și curaj. Să aleagă un primar care înțelege ce înseamnă interesul public și lupta pentru dreptate. Anca Alexandrescu poate fi începutul unui nou capitol pentru Capitală.”