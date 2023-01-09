ANCHETĂ: Suspiciuni și semne de întrebare în jurul proiectului de modernizare a străzilor din Ocnele Mari. Ce arată documentele, ce reclamă specialiștii

Proiectul „Reabilitare și modernizare străzi în orașul Ocnele Mari”, atribuit în martie 2024 firmei Civil Speed SRL (CUI 28136089) pentru suma de 10.732.974,13 lei fără TVA, ridică astăzi o serie de semne de întrebare, potrivit unor surse din cadrul Primăriei Ocnele Mari și unor experți în lucrări publice care au analizat documentația și modul de derulare a contractului.

Deși nicio instituție publică nu a anunțat oficial existența unei nereguli, informațiile obținute indică faptul că există aspecte procedurale și tehnice care merită clarificate de către autoritatea contractantă – cu atât mai mult cu cât proiectul vizează modernizarea unui total de 13 străzi, însumând 8,134 km, o investiție majoră pentru oraș.

Contractul: 8,1 km de drumuri reabilitate, peste 10,7 milioane lei

Conform platformei oficiale SEAP (anunț SCNA1118024 / 12.03.2025):

Beneficiar: Orașul Ocnele Mari

Procedură: simplificată, fără licitație electronică

Data atribuirii: 21 martie 2024

Valoare contract: 10.732.974,13 lei

Ofertant câștigător: Civil Speed SRL

Obiect: modernizarea și reabilitarea a 13 străzi

Documentația prevede explicit obligații stricte privind garanția de participare, garanția de bună execuție, precum și timpii de clarificări, ceea ce ar fi trebuit să asigure o competiție corectă și o derulare riguroasă a proiectului.

Ce reclamă sursele: întârzieri, discrepanțe și proceduri neclare

Surse din interiorul Primăriei Ocnele Mari – care au solicitat anonimatul – susțin că în implementarea proiectului ar exista neconcordanțe între ceea ce a fost prevăzut în caietul de sarcini și modul efectiv de derulare a lucrărilor. Totuși, acestea nu afirmă existența unei ilegalități, ci solicită verificări tehnice și administrative.

Principalele aspecte semnalate:

Întârzieri în unele zone ale proiectului

Potrivit informațiilor obținute, pentru unele străzi incluse în contract lucrările ar fi avansat mult mai lent față de calendarul estimat inițial. Sursele vorbesc despre: perioade extinse fără activitate pe anumite tronsoane, lipsa unor notificări oficiale privind eventualele prelungiri de termene, devieri ale utilajelor către alte lucrări din zonă, fără anunț public.

Diferențe între grosimea straturilor de asfalt prevăzute și cele observate pe teren

Experți în infrastructură rutieră consultați de publicația noastră afirmă că, din observații vizuale, în anumite sectoare stratul de uzură pare mai subțire decât cel prevăzut în standardele tehnice.

Aceștia precizează, însă, că doar carotajele și expertizele tehnice autorizate pot confirma sau infirma o astfel de suspiciune.

Lipsa unor actualizări publice privind stadiul execuției

Transparența în derularea proiectelor finanțate din bani publici este esențială.

Deși contractul este unul de mare amploare, pe site-ul Primăriei Ocnele Mari nu au fost publicate, la momentul redactării anchetei: rapoarte intermediare, situații de lucrări, certificate de plată, fotografii de progres.

Acest deficit de comunicare alimentează întrebări în rândul cetățenilor și al specialiștilor.

Surse: posibile neconcordanțe între prețurile unitare și execuția reală

O altă observație venită din partea experților consultați: unele prețuri unitare din contract ar fi „la limita maximă a cadrului permis de HG 1/2018”.

Aceștia nu afirmă existența unei nereguli, ci doar faptul că ar fi necesară o verificare comparativă între costurile bugetate și cele efectiv realizate.

Civil Speed SRL – firma câștigătoare

Civil Speed SRL este o firmă activă în domeniul lucrărilor de drumuri, cu experiență în contracte publice.

Nu există semnalări oficiale că societatea ar fi fost implicată în practici ilegale în acest proiect.

Totuși, având în vedere amploarea investiției, orice element neclar semnalat de cetățeni sau de specialiști necesită, în mod firesc, răspunsuri punctuale din partea autorităților.

Primăria Ocnele Mari – între obligația de transparență și necesitatea unor clarificări

Până la acest moment, Primăria Ocnele Mari nu a transmis un punct de vedere public referitor la semnalele apărute.

În mod legal, autoritatea contractantă are obligația de a: monitoriza continuu stadiul lucrărilor, verifica respectarea caietului de sarcini, controla situațiile de plată, publica informații relevante pentru comunitate.

În lipsa acestor clarificări, suspiciunile – chiar dacă nu sunt dovedite – se amplifică.

Întrebările legitime care se ridică

1. Care este stadiul real al lucrărilor, au fost finalizate la termen?

2. Au existat întârzieri și, dacă da, au fost acestea justificate conform legii?

3. Straturile de asfalt corespund grosimilor din proiect?

4. Au fost făcute recepții intermediare și ce au constatat comisiile tehnice?

5. De ce nu sunt publicate documentele de progres?

