ANCHETĂ - Suspiciuni grave de expropriere cu dedicație în Râmnicu Vâlcea. Consilierul Virgil Pîrvulescu, acuzat de conflict de interese!

sâmbătă, 29 noiembrie 2025

EXCLUSIV. Suspiciuni grave de expropriere cu dedicație în Râmnicu Vâlcea. Consilierul Virgil Pîrvulescu, acuzat de conflict de interese: proprietarii acuză Primăria și Consiliul Local că pregătesc terenul pentru interese private imobiliare

Un nou scandal zguduie administrația locală din Râmnicu Vâlcea, după ce proprietarii unor terenuri situate pe Splaiul Independenței au depus o plângere prealabilă împotriva hotărârii prin care Consiliul Local a aprobat exproprierea suprafețelor lor, sub pretextul realizării unei „artere de circulație”. Documentul, depus oficial la Primăria și Consiliul Local Râmnicu Vâlcea pe 10 noiembrie 2025, ridică acuzații extrem de grave: abuz de putere, expropriere fără utilitate publică reală, conflicte de interese și posibile aranjamente imobiliare cu dedicație pentru persoane influente din oraș.

Plângerea, semnată de Smedescu Victor și Zorgnotti Anemarie Erika, proprietari ai terenurilor vizate, arată negru pe alb că proiectul votat în ședința Consiliului Local din 27 octombrie 2025 nu urmărește un scop public, ci ar servi exclusiv unor interese private, în special dezvoltării imobiliare în vecinătatea blocurilor construite recent în zonă. Potrivit proprietarilor, exact lângă terenul lor – supus acum exproprierii – se află un imobil deja construit, iar documentele ar demonstra că pe terenul expropriat ar urma să apară „încă un bloc”.

Exproprierea, prezentată drept utilitate publică, contestată ferm: „Nu există niciun interes public, doar avantaje private”

Proprietarii susțin că hotărârea de consiliu care îi privește este complet nelegală. În plângerea prealabilă, aceștia afirmă că justificarea oficială – realizarea unei artere de circulație între Splaiul Independenței și strada Corneliu Coposu (fostă Tamaș) – nu are nicio bază reală. În teren există deja un drum de servitute larg, utilizabil, iar exproprierea nu ar rezolva nicio necesitate publică. În schimb, ar facilita accesul și dezvoltarea imobiliară în zona blocurilor ridicate recent.

Mai mult, proprietarii atrag atenția că un asemenea proiect ar reprezenta o deturnare de la scopul exproprierii, definit clar de lege: interes public, nu profit privat. În lipsa oricărei justificări reale, aceștia cataloghează planul drept „abuziv, nelegal și inutil”, subliniind că va fi atacat în toate formele legale.

Acuzații explozive: un consilier local ar fi cumpărat teren fix în zona vizată, înainte de vot

Deși situația era deja tensionată, plângerea introduce un nou element extrem de delicat: posibilă incompatibilitate la vot.

Proprietarii arată că Virgil Pîrvulescu, consilier local, ar fi achiziționat împreună cu soția sa, în data de 20 iunie 2025, un teren de 3.686 mp în Râmnicu Vâlcea, chiar în zona proiectului votat, potrivit unui act autentificat la BNP Pop Liviu din Râmnicu Vâlcea. Acest teren este situat în imediata vecinătate a unui ansamblu imobiliar ceea ce ridică suspiciuni privind interesul direct al consilierului în adoptarea hotărârii.

Proprietarii susțin că votul dat de acesta la proiectul din 27 octombrie 2025 demonstrează un evident interes privat, ceea ce ar constitui incompatibilitate, CONFLICT DE INTERESE și ar putea invalida votul. Informațiile sunt prezentate în documentul depus la Primăria Râmnicu Vâlcea.

Cine sunt proprietarii și de ce resping exproprierea

Smedescu Victor și Zorgnotti Anemarie Erika, rezidenți în Germania, susțin că dețin terenul din 2007 în baza unei sentințe judecătorești definitive și îl consideră un bun de valoare, pe care nu au nicio intenție să îl vândă sau cedeze. Reprezentanții lor legali au transmis că sunt dispuși să meargă până la capăt pentru a demonstra caracterul abuziv al demersului municipalității.

Ei susțin că terenul lor a fost „vânat” în mod repetat pentru potențial imobiliar, iar exproprierea apărută brusc în 2025 nu ar fi o întâmplare, ci rezultatul unor presiuni politice și a unor interese economice ale unui grup restrâns.

O inițiativă pregătită să explodeze în instanță

Proprietarii avertizează că vor ataca hotărârea în toate instanțele competente, iar dacă acuzațiile lor privind interesul privat și incompatibilitatea se confirmă, întregul proiect imobiliar din zonă ar putea fi blocat.

În plus, faptul că exproprierea ar servi indirect dezvoltării unui nou bloc ridică semne de întrebare asupra modului în care administrația locală gestionează urbanismul și relația cu mediul de afaceri.

Tiberiu Pîrnău