ANCHETĂ - SC Olăneşti Riviera SA – singurul administrator legal al izvoarelor din Băile Olăneşti. Primăria NU poate prelua aceste resurse. Problemele reale ale orașului sunt ignorate de consilierii locali!

marți, 25 noiembrie 2025

SC Olăneşti Riviera SA – singurul administrator legal al izvoarelor din Băile Olăneşti. Primăria NU poate prelua aceste resurse. Problemele reale ale orașului sunt cu totul altele

În timp ce o parte a consilierilor locali din Băile Olănești încearcă să genereze artificial scandaluri pe tema „recuperării izvoarelor minerale”, adevăratele ilegalități din stațiune sunt trecute sub tăcere. Realitatea juridică este una foarte clară: izvoarele minerale din Băile Olănești nu pot fi preluate, administrate sau exploatate de Primăria Băile Olănești, iar concesiunea actuală către SC Olănești Riviera SA este perfect legală, realizată prin decizie guvernamentală, în baza Legii Minelor și a tuturor procedurilor impuse de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM).

Concesiune legală, transparentă și obligatorie prin lege

Zăcământul de apă minerală terapeutică din perimetrul Băile Olănești este concesionat firmei SC Olănești Riviera SA prin licența de exploatare nr. 2221/2001, intrată în vigoare prin Hotărârea Guvernului nr. 361/2002. Licența este emisă de stat, nu de primărie, iar durata ei și condițiile de exploatare sunt strict reglementate.

ANRM a confirmat oficial: concesiunea este legală și valabilă; societatea achită redevență și taxe anuale conform Legii Minelor; exploatarea se face în condiții stricte de monitorizare științifică; primăria nu are competență și nu poate niciodată prelua izvoarele, pentru că administrațiile locale NU pot administra resurse minerale ale statului.

Cu alte cuvinte, întreaga construcție propagată în online privind „privatizarea izvoarelor” este o dezinformare. Izvoarele sunt ale statului român, iar statul le concesionează prin ANRM, nu prin primării.

Olăneștiul ar fi ajuns o ruină dacă nu intervenea un investitor privat: SC Olănești Riviera SA

În urmă cu două decenii, stațiunea risca să urmeze drumul sumbru al altor centre balneare abandonate. După modelul Borsec, Buziaș sau alte stațiuni unde administrațiile locale nu au avut bani, personal și capacitate tehnică pentru exploatare, Olăneștiul ar fi ajuns o ruină dacă nu intervenea un investitor privat.

SC Olănești Riviera SA a investit zeci de milioane în: modernizarea instalațiilor; schimbarea conductelor de aducțiune; realizarea studiilor și analizelor medico-balneare necesare; protejarea ecosistemului.

Societatea finanțează permanent studii medicale și monitorizare științifică realizată de Institutul Național de Balneologie. Fără aceste investiții obligatorii prin lege, izvoarele nu ar putea fi exploatate în scop terapeutic. De asemenea, Olănești Riviera a obținut primul Ordin de aprobare a perimetrelor hidrogeologice și sanitare emis în România (Ordinul MS 1163/2013).

Primăria nu are nici resurse, nici drept legal să administreze izvoarele

Autoritatea locală nu poate, legal, să exploateze ape minerale. Legea Minelor interzice acest lucru.

Primăria nu are: capacitate tehnică; laboratoare acreditate; personal calificat; autorizații medico-balneare; resurse financiare.

De aceea, toate încercările unor consilieri de a „prelua izvoarele” sunt nu doar populiste, ci imposibile juridic.

Problemele reale ignorate de consilierii locali

În loc să lovească în singurul pilon solid al economiei stațiunii – exploatarea legală a izvoarelor –, consilierii locali ar trebui să se ocupe de adevăratele scandaluri din stațiune: terenuri concesionate suspect, construcții ilegale și complicități administrative vechi de ani de zile.

1. Concesionarea dubioasă a peste 60 de hectare de teren în favoarea consilierului Dumitrașcu

Consilierul Dumitrașcu ar beneficia, potrivit surselor locale, de peste 60 de hectare de teren concesionate de către Primăria Băile Olănești la prețuri infime față de valoarea reală, terenuri pentru care încasează sume uriașe de la APIA, deși nu ar mai deține nici măcar efectivele de animale prevăzute în contractele depuse pentru subvenții.

Acesta este un subiect grav, cu potențial penal, care ar fi trebuit să fie prioritatea consilierilor.

2. Construcțiile ilegale ignorate de administrația locală

În ultimul deceniu, stațiunea a fost afectată de o avalanșă de ilegalități urbanistice:

Afaceristul Ciucă ar fi construit ilegal în zona unei sonde, într-un perimetru cu restricții tehnice severe.

Nicoleta Barbu a ridicat ilegal un etaj în centrul stațiunii și, de nouă ani, refuză să demoleze construcția, deși primăria a câștigat un proces definitiv împotriva ei.

Aceste situații demonstrează nu doar incompetență administrativă, ci și o toleranță suspectă față de abuz și încălcarea legii.

Acestea sunt problemele reale ale stațiunii, nu concesiunea exploatării hidrominerale

În timp ce în unele medii se fabrică scandaluri false împotriva Olănești Riviera SA, adevăratele vulnerabilități ale orașului sunt mușamalizate. Stațiunea nu are nevoie de scandaluri inventate, ci de ordine, transparență, control urbanistic și gestionarea corectă a patrimoniului local.

Adevărul este simplu:

Izvoarele sunt ale statului.

Statul le-a concesionat legal unui operator privat.

Primăria nu are voie să le preia și nu va putea niciodată.

Stațiunea a fost salvată prin investiții private, nu prin acțiuni ale administrației locale!

Consilierii ar trebui să se ocupe de ilegalitățile din curtea lor, nu de campanii de dezinformare!

În loc să atace exploatarea legală a resurselor, consilierii locali ar trebui să explice cetățenilor: cum s-au concesionat 60 de hectare pe nimic; de ce APIA plătește subvenții pentru efective de animale inexistente; de ce construcțiile ilegale sunt tolerate ani la rând și de ce stațiunea riscă să devină un haos urbanistic?!

Tiberiu Pîrnău

Foto: Sorin Vasilache, primar Băile Olănești