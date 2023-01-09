ANCHETĂ - Primarul Constantin Aleca – între promisiuni și realitate. Cum s-au scurs milioane de lei prin Primăria Bălcești

miercuri, 5 noiembrie 2025

În sudul județului Vâlcea, la granița cu Doljul, orașul Bălcești pare prins între două lumi: una a discursurilor oficiale despre dezvoltare și fonduri europene, și alta – a realității din teren, unde drumurile se rup după fiecare ploaie, iar oamenii nu mai cred în nimic. În mijlocul acestei dualități, primarul Constantin Aleca conduce de ani buni cu o mână sigură și un stil de administrație în care totul trece prin el.

La suprafață, Aleca se prezintă ca un edil „harnic”, un om al locului care „a tras pentru comunitate”. Dar o privire atentă peste documente, achiziții publice și proiecte ne arată o administrație unde banii publici circulă în cerc restrâns, fără transparență și fără rezultate spectaculoase.

Achiziții de milioane, rezultate modeste

Conform datelor din platforma oficială SEAP/SICAP, Primăria Bălcești a derulat peste 2.000 de achiziții publice, în valoare totală de aproximativ 26,6 milioane de lei, din 2012 până azi. O sumă uriașă pentru un orășel care abia depășește 5.000 de locuitori.

Printre cele mai mari contracte figurează:

Reabilitarea și modernizarea corpului C1 al Liceului Petrache Poenaru , în valoare de 9,4 milioane lei + TVA , atribuită în 2025.

Parcul fotovoltaic de 3,5 milioane lei , care ar urma să producă energie electrică pentru consumul instituțiilor publice.

Extinderea rețelei de gaze naturale – un proiect estimat la peste 10 milioane lei, aflat de ani buni „în derulare”.

Pe hârtie, Bălcești ar trebui să fie un exemplu de oraș mic cu ambiții mari. În realitate, multe dintre aceste proiecte se mișcă lent sau rămân blocate între studii de fezabilitate și proceduri nefinalizate.

Licitații rapide și firme abonate

Ceea ce atrage atenția este rapiditatea cu care unele licitații se încheie și faptul că aceleași firme apar recurent printre câștigători. De pildă, în ultimii ani, mai multe contracte de lucrări au fost adjudecate de societăți din județele Vâlcea și Dolj, unele dintre ele cu activitate redusă, dar cu o performanță remarcabilă în câștigarea contractelor publice din Bălcești.

Nu există dovezi directe că primarul Aleca ar avea legături personale cu aceste firme – dar repetitivitatea adjudecărilor și lipsa competiției reale ridică semne de întrebare privind transparența procesului.

Pentru o primărie de talie mică, frecvența achizițiilor „la limită” – prin selecție directă, cu valori sub pragul licitației – este neobișnuită. Un mecanism perfect legal, dar care permite, în practică, favorizarea unor firme apropiate administrației.

Terenuri și decizii locale discutabile

Documentele Consiliului Local arată o activitate intensă de transferuri de terenuri și bunuri publice. Sub semnătura lui Aleca, au fost adoptate hotărâri prin care terenuri și clădiri ale orașului au fost vândute, concesionate sau puse la dispoziția unor operatori privați, uneori cu explicații vagi privind destinația finală.

De exemplu, în 2023, Consiliul Local – la propunerea primarului – a aprobat achiziția unui teren de 1.697 m², într-o zonă denumită „Vatra Sat”. Scopul declarat: dezvoltarea urbanistică. Însă nici până azi nu există o explicație clară privind utilizarea efectivă a acelui teren.

Bălcești, orașul proiectelor neterminate

De la promisiunile privind asfaltarea tuturor străzilor până la modernizarea centrului civic, realitatea din Bălcești contrazice pliantele electorale. Drumurile se surpă, trotuarele lipsesc, iar clădirile publice au nevoie urgentă de reparații.

Localnicii vorbesc despre „șantiere care încep și nu se mai termină”, despre lucrări făcute superficial și recepționate fără controale reale. Totul, sub privirea calmă a unui primar care promite „că se va rezolva”.

Fonduri europene – mult zgomot pentru puțin

Deși Aleca se laudă adesea că „a adus bani europeni”, documentele arată altceva. Majoritatea proiectelor din ultimii ani au fost finanțate din programe naționale (PNDL, Anghel Saligny), nu din fonduri structurale.

Bălcești a ratat mai multe apeluri de proiecte din Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, în special cele dedicate digitalizării administrației și eficienței energetice.

Motivul? Documentații incomplete, întârzieri și o echipă administrativă fără pregătire tehnică pentru proiecte europene.

Aleca, „veteranul” politic care știe cum se stă pe scaun

Constantin Aleca nu este un novice în administrație. De-a lungul anilor, a reușit să-și consolideze o rețea de sprijin la nivel județean, schimbând partidele cu o abilitate politică remarcabilă. Când culoarea politică a puterii s-a schimbat, și el a știut să se repoziționeze.

În Bălcești, Aleca este perceput ca un primar cu autoritate absolută. Nimic nu se mișcă fără aprobarea sa. Consilierii locali, de multe ori, votează „în bloc” proiectele venite din biroul său, fără să ceară clarificări sau rapoarte detaliate.

Transparență doar pe hârtie

Pe site-ul Primăriei Bălcești există rubrici pentru declarații de avere, hotărâri și achiziții publice. În realitate, multe dintre aceste documente lipsesc sau sunt greu de accesat.

Ultimele actualizări sunt întârziate, iar procesele-verbale de ședință nu sunt publicate integral.

Legea 544/2001 privind accesul la informații publice este respectată doar formal. Jurnaliștii care cer documente primesc răspunsuri vagi, invocând „volumul mare de activitate” sau „nevoia de clarificări suplimentare”.

Constantin Aleca rămâne un exemplu clasic de primar de provincie care a învățat perfect cum funcționează sistemul. Nu riscă ilegalități evidente, dar controlează totul: bugetul, consiliul, contractele și comunicarea publică.

Tiberiu Pîrnău