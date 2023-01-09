ANCHETA Parchetului European lovește din nou în județul Vâlcea: Irigații pe hârtie și bani furați din conturile UE!

marți, 11 noiembrie 2025

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, a zguduit din temelii lumea agricolă din județul Vâlcea: trei persoane au fost trimise în judecată pentru o fraudă de proporții, prin care ar fi delapidat peste 1,2 milioane de euro din fonduri europene destinate modernizării sistemelor de irigații.

Conform anchetei, patru proiecte de modernizare a rețelelor de irigații din comunele Ionești (Bucșani), Galicea și Olanu au fost transformate într-o adevărată schemă de sifonare a banilor europeni. Documente falsificate, rapoarte mincinoase și lucrări fictive – toate aceste elemente au fost descoperite de procurorii europeni, care au decis trimiterea în judecată a celor implicați.

Cum funcționa schema

Cele trei organizații vizate au obținut finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în baza unor proiecte de „modernizare a sistemelor de irigații existente”. În realitate, o mare parte din lucrări nu au fost niciodată efectuate.

Pentru fiecare proiect s-a încasat o plată în avans de 300.000 de euro, bani care ar fi trebuit folosiți pentru achiziția echipamentelor de pompare, instalarea conductelor și modernizarea infrastructurii agricole. Numai că – potrivit probelor – fondurile au fost direcționate către conturi și firme controlate de beneficiari, fiind folosite în scopuri personale.

Valoarea totală a granturilor se ridica la aproape 4 milioane de euro (18,5 milioane lei), însă prejudiciul constatat de EPPO, în urma verificărilor, depășește 1,2 milioane de euro.

Parchetul European, pe urmele banilor

Ancheta EPPO a început după mai multe sesizări privind posibile fraude cu fonduri europene în zona Vâlcea–Olt, unde au fost depistate nereguli în implementarea proiectelor de infrastructură agricolă.

Documentele contabile și tehnice analizate arată că dosarele de finanțare au fost susținute prin acte false sau inexacte, atât în etapa de depunere, cât și în cea de decontare.

Surse judiciare susțin că printre probe se află contracte fictive de lucrări, devize umflate și facturi pentru echipamente care nu au existat niciodată în teren.

Posibile conexiuni locale

Surse apropiate anchetei nu exclud ca în spatele acestor organizații să se afle o rețea de interese locale din zona agricolă a județului, implicată și în alte proiecte cu fonduri europene derulate prin AFIR. Procurorii europeni extind cercetările și asupra altor beneficiari din regiune, pentru a stabili dacă frauda din Vâlcea este parte a unui lanț mai amplu de deturnare a fondurilor pentru agricultură.

Pedeapsa: între 2 și 7 ani de închisoare

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei inculpați riscă pedepse cu închisoarea între doi și șapte ani, pentru fraudă cu fonduri europene și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cazul readuce în atenție avertismentul lansat de șefa EPPO, Laura Codruța Kövesi:

„Frauda cu fonduri UE este peste tot. Crima organizată s-a mutat în zona banilor de reziliență și dezvoltare rurală. Vorbim despre milioane de euro care dispar prin firme-fantomă și contracte fictive.”

Vâlcea, un județ cu potențial agricol uriaș, riscă să devină simbolul unei noi generații de „băieți deștepți” ai fondurilor europene – cei care au văzut în programele de irigații nu o soluție pentru fermieri, ci o sursă de îmbogățire rapidă.

Parchetul European promite că urmează și alte dosare similare, iar fermierii onești din județ cer acum verificarea tuturor proiectelor cu fonduri AFIR din ultimii ani.

Beneficiari (OUAI) identificați în Vâlcea

EPPO nu a publicat numele beneficiarilor în comunicatul oficial, însă corelând localitățile din dosar (Ionești - Bucșani, Galicea, Olanu – jud. Vâlcea) cu proiectele/beneficiarii de irigații din aceleași localități, rezultă, cu probabilitate foarte mare, că cele trei organizații implicate sunt:

Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) „Oltul” Olanu – proiecte pe SPP 109 Olanu–Cioboti; confirmată în presa locală și prin anunțuri/achiziții pentru irigații în Olanu. OUAI CD 1 Galicea – figurează explicit ca beneficiar pe platforma AFIR (PNSAP) pentru „Modernizarea infrastructurii de irigații O.U.A.I. CD1 Galicea”. OUAI Bucșani (amenajarea Bucșani–Cioroiu, aria Vâlcea) – documente APM Vâlcea și registre oficiale indică existența și activitatea OUAI Bucșani pe teritoriul județului (extravilan Ionești), inclusiv proceduri în BPI/lege5 pentru această organizație.

Contextul oficial al cazului (sumele, localitățile, avansurile de 300.000 € / proiect) este confirmat direct de EPPO, dar fără a numi organizațiile; identificarea de mai sus se bazează pe potrivirea 1:1 între localitățile din dosar și beneficiarii OUAI activi în aceleași localități, în aceeași linie de finanțare.

Tiberiu Pîrnău