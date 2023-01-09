ANCHETĂ - Misterul din spatele averii stomatologului Ovidiu Hodorogea: medic cu profituri uriașe, investitor imobiliar cu milioane în joc

luni, 24 noiembrie 2025

Adevărul despre stomatologul devenit magnat imobiliar: ce se ascunde în spatele cifrelor. Ascensiunea discretă a medicului-investitor Ovidiu Hodorogea: profituri uriașe din stomatologie, milioane blocate în imobiliare și miturile care agită Râmnicu Vâlcea.

În Râmnicu Vâlcea există puține nume care intră simultan în două lumi atât de diferite: medicina și imobiliarele. Unul dintre acestea este cel al medicului stomatolog Ovidiu Hodorogea, personaj în jurul căruia s-au construit de-a lungul anilor atât aprecieri sincere, cât și legende răspândite șoptit prin oraș. Pentru unii, este profesionistul impecabil care a reușit să-și creeze o clientelă stabilă și respectată. Pentru alții, este investitorul discret care a început să miște bani grei în construcții, lucru care, inevitabil, a alimentat și speculațiile că ar avea conexiuni „dincolo de zona albă” a afacerilor locale.

Realitatea, însă, reconstituită din documente oficiale, rapoarte financiare și verificări în arhive publice, este mult mai nuanțată decât miturile urbane care îi circulă în preajmă.

Clinica stomatologică devenită motor de profit

Primul punct care sare în ochi în povestea lui Ovidiu Hodorogea este felul în care funcționează clinică sa, DENT ALL IMPLANT CLINIC SRL. Firma este înregistrată din 2002 și funcționează neîntrerupt de 23 de ani cu o disciplină financiară rar întâlnită în acest domeniu. Cu sediul stabil pe strada Carol I, societatea nu are datorii către stat, nu apare în litigii, nu are restanțe și este evaluată cu un risc comercial scăzut, obținând o notă de 9,1 în sistemele de analiză financiară.

Cifrele contabile arată un cabinet care produce profituri de nivel corporatist. În 2024, cifra de afaceri a depășit 1,27 milioane lei, iar profitul net a ajuns la 888.176 lei. Totul cu un singur angajat raportat oficial - aici ar putea fi o problemă, un medic stomatolog lucrează întotdeauna cel putin cu o asistentă - Inspecția Muncii ar putea să elucideze rapid acest mister al singurului angajat. Activele circulante sunt mari, capacitatea de plată este estimată la peste 46.000 lei, iar probabilitatea de insolvență este de doar 0,08%. Pe scurt, clinica funcționează ca un mecanism financiar perfect calibrat, alimentat de servicii stomatologice premium, în special implanturi dentare și intervenții complexe.

Această stabilitate financiară explică și etapa următoare din cariera lui Hodorogea: diversificarea în zona imobiliară.

Intrarea în imobiliare și apariția LH CONS SRL

În 2020, Hodorogea apare în acte ca asociat și administrator în LH CONS SRL, o firmă din zona construcțiilor, deținută împreună cu Lepădatu Vasile-Marian. Spre deosebire de clinica stomatologică, această societate funcționează într-o industrie unde sumele investite sunt mari, iar profitul apare doar după finalizarea proiectelor.

Bilantul firmei confirmă exact acest tipar: active circulante de peste 11 milioane lei, stocuri de materiale și construcții în curs de peste 10 milioane lei și datorii totale care depășesc 12 milioane lei. Profitul înregistrat în 2024 este mic, doar 1.254 lei, dar cifra nu reflectă realitatea investițiilor — banii sunt blocați în proiecte imobiliare încă nefinalizate. Firma include o listă extinsă de activități secundare: arhitectură, inginerie, consultanță tehnică, administrare imobile, agenție imobiliară și o gamă largă de activități de construcții.

Este structura specifică unui dezvoltator imobiliar complet, pregătit să gestioneze proiecte mari. Aceasta este și prima confirmare clară, bazată pe documente, că Hodorogea nu este doar un medic cu bani, ci un investitor în toată regula. De altfel, informațiile noastre arată că Hodorogea nu este la primul proiect imobiliar, fiind implicat anterior în mai multe investiții în blocuri și imobile de birouri și spații comerciale.

Zvonurile despre legături interlope

În paralel cu aceste evoluții financiare, în oraș a apărut și legenda conform căreia medicul ar fi apropiat de lumea interlopă. Este un tipar des întâlnit în orașele mici: când cineva iese brusc în evidență prin venituri mari și investiții vizibile, imaginația colectivă începe să completeze spațiile goale.

Investigațiile în surse oficiale contrazic însă categoric aceste zvonuri. Numele lui Ovidiu Hodorogea nu apare în dosare penale, nu apare în rechizitorii, nu este legat de clanuri sau grupări infracționale și nu se regăsește în arhivele DIICOT. Nici companiile în care este implicat nu au probleme juridice: nu au datorii la stat, nu au litigii majore și sunt clasificate cu risc juridic scăzut.

Astfel, povestea legată de lumea interlopă nu pare a avea nicio susținere reală și pare să fie mai degrabă ecoul succesului lui financiar, al discreției sale publice și al complexității investițiilor în care este implicat.

Medic, antreprenor, investitor

Din toate datele analizate, imaginea lui Ovidiu Hodorogea nu se aliniază cu miturile urbane care îi sunt atribuite, ci cu profilul unui antreprenor care a știut să folosească profitul generat din stomatologie pentru a intra pe piața imobiliară. Clinica sa este una dintre cele mai stabile și profitabile afaceri medicale din județ, iar LH CONS SRL indică proiecte majore în desfășurare, care vor avea efecte pe termen lung în construcțiile din Râmnicu Vâlcea.

Tiberiu Pîrnău