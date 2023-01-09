ANCHETA: Criza patrimoniului din Băile Govora - Rețeaua Iamandescu, investitorii cu „muschi” si primarul prins la mijloc! Cine minte, cine manipulează și cine apără cu adevărat patrimoniul din Baile Govora?

miercuri, 19 noiembrie 2025

Băile Govora se află în epicentrul unei dispute care a depășit de mult sfera profesională a arhitecturii și a ajuns un caz complex, cu ramificații administrative, patrimoniale și juridice. În mijlocul acestui conflict se află ONG-ul Studiogovora, condus de arhitectul Radu Tîrcă, și compania Denix Invest, un investitor care a cumpărat mai multe imobile din stațiune și susține că încearcă să le restaureze. În absența unor clarificări oficiale, comunitatea locală asistă la o confruntare între două „povesti” care se contrazic, iar autoritățile sunt obligate să răspundă la întrebările esențiale: cine are dreptate, care sunt limitele legale și dacă există sau nu un abuz de poziție ori un caz de șantaj mascat?!

Discuțiile au pornit de la procedura de clasare ca monumente istorice a unor clădiri emblematice. Planul Urbanistic General al orașului, avizat de Ministerul Culturii, prevede clasarea a șase imobile. Studiogovora a propus însă către Comisia Națională a Monumentelor Istorice doar patru dintre acestea. ONG-ul nu a oferit public o explicație privind excluderea Vilei Constanța Marieta, situație care a alimentat o serie de suspiciuni.O intrebare rămâne deschisă: care au fost criteriile profesionale pentru selecție?

Denix Invest a achiziționat în ultimii ani mai multe imobile strategice din Băile Govora, printre care Pavilionul de Băi – una dintre clădirile-simbol ale stațiunii –, fosta Policlinică și Vila Paulina, toate aflate într-un stadiu avansat de deteriorare și pentru care compania afirmă că a început deja procesul de proiectare în vederea restaurării și reintegrării lor în circuitul turistic balnear. Acestea sunt exact unele dintre clădirile aflate în centrul disputei, deoarece investitorul susține că demersurile ONG-ului au blocat procedurile necesare autorizării lucrărilor.

În contrapunct, există alte clădiri, aflate în proprietatea SC Băile Govora SA, care, potrivit studiului istoric din PUG, ar merita un grad ridicat de protecție, însă nu se regăsesc în demersurile actuale. Nici reprezentanții ONG-ului, nici cei ai societății nu au oferit public detalii clare despre posibilele motive ale acestei omisiuni.

Pe de altă parte, Denix Invest reclamă presiuni, blocaje administrative și chiar tentativă de șantaj, afirmând că după refuzul de a colabora cu reprezentanți ai Studiogovora ar fi început o campanie ostilă împotriva proiectelor sale. Compania a depus plângeri penale împotriva mai multor persoane, printre care și arhitecți sau specialiști implicați în zona patrimoniului. În replică, ONG-ul și susținătorii săi acuză o campanie de denigrare și o încercare de intimidare a celor care cer respectarea legii patrimoniului.

Acest conflict se suprapune peste o întrebare majoră: protejează autoritățile și organismele competente patrimoniul orasului Baile Govora sau sunt depășite de tensiunea dintre interesele culturale și cele economice? Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea nu a declanșat procedura de clasare în regim de urgență, deși CNMI a solicitat acest lucru încă din iulie 2025, ceea ce a ridicat semne de întrebare. Primăria Govora, la rândul ei, a contestat în presă procesul de clasare, iar ministrul culturii nu a transmis până acum o poziție publică detaliată.

În acest moment, lipsa de comunicare clară din partea tuturor taberelor creează un teren fertil pentru speculații. Arhitectul Radu Tîrcă, care se prezintă drept apărător al patrimoniului local, apare în registrul Ordinului Arhitecților fără lucrări înregistrate, dar cu activitate intensă în zona civică și culturală. Denix Invest se prezintă ca un investitor de bună-credință, dar unele inițiative ale companiei au ridicat întrebări în rândul specialiștilor în patrimoniu.

Pentru a clarifica situația, Ziarul de Vâlcea adresează o serie de întrebări publice autorităților:

Care sunt criteriile exacte pentru listarea sau nelistarea unor clădiri în procedura de clasare? A existat vreun conflict de interese în demersurile ONG-ului? Care este motivul real pentru care Direcția pentru Cultură nu a declanșat procedura de clasare la termen? Cum justifică Primăria opoziția față de procesul de protejare a unor clădiri aflate în degradare? Ce verificări a efectuat Institutul Național al Patrimoniului și în ce măsură este implicat în conflict?

Statiunea Baile Govora rămâne prinsă între două forțe: una care spune că protejează patrimoniul și una care susține că îl poate salva prin investiții. Cine are dreptate și cine manipulează? Este o confruntare pentru viitorul unei stațiuni sau un război al intereselor mascate?

Ziarul de Vâlcea va continua să investigheze, cu aceeași rigoare, acest caz, cu maxima echidistanta. Adevărul, oricât de complex ar fi, trebuie lămurit, iar autoritățile sunt cele care trebuie să-l clarifice, transparent și fără ambiguități.

Tiberiu Pirnau