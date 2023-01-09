ANCHETĂ: Conflict de interese la Băile Olănești! Consiliera locală Sanda Nicolaescu își finanțează afacerea din bugetul... Primăriei Olănești! A încasat peste 130.000 lei pentru transportul elevilor

Un contract public de peste 130.000 de lei ridică suspiciuni serioase de incompatibilitate și conflict de interese în administrația orașului Băile Olănești. Documentele analizate arată că firma care a câștigat achiziția pentru transportul școlarilor aparține chiar unei consiliere locale în funcție, Sanda-Lucia Nicolaescu, aleasă în Consiliul Local al orașului.

Achiziția, realizată prin SEAP, a fost finalizată în 8 septembrie 2025, în intervalul incredibil de scurt de un minut: publicarea ofertei la ora 14:52, acceptarea acesteia la ora 14:53. Contractul poartă denumirea „Transport școlari Băile Olănești – Cheia”, având cod CPV 60170000-0, specific închirierii vehiculelor de transport persoane cu șofer. Valoarea totală: 130.410 lei, fără TVA. Ofertantul câștigător este societatea NICOLAESCU TURIST SRL, firmă din Băile Olănești, administrată și controlată de Sanda-Lucia Nicolaescu și de familia acesteia.

Legăturile directe între consilieră și firma câștigătoare sunt clare chiar din propriile ei declarații oficiale. În declarația de avere, Sanda Nicolaescu menționează venituri consistente, de peste 62.000 de lei anual, ca manager al firmei NICOLAESCU TURIST SRL. Soțul ei, angajat al aceleiași firme, apare cu venituri identice, tot de 62.400 de lei anual, în calitate de conducător auto. Firma nu este doar angajatorul lor, este sursa principală de venit a familiei.

Declarația de interese confirmă și calitatea de asociat în această societate. Sanda-Lucia Nicolaescu deține 250 de părți sociale la NICOLAESCU TURIST SRL, fiind direct implicată în activitatea și deciziile economice ale companiei. În același timp, exercită funcția de consilier local în cadrul primăriei care a contractat serviciile societății la care este asociat.

Situația devine problematică în contextul legislației privind incompatibilitățile și conflictele de interese ale aleșilor locali. Conform Legii 161/2003 și Codului Administrativ, un consilier local nu poate avea interese în societăți comerciale care încheie contracte cu autoritatea publică în cadrul căreia acesta își exercită mandatul. Această interdicție nu este interpretabilă, nu ține de nuanțe și nu cunoaște excepții: aleșii locali nu pot derula afaceri cu primăria lor, nici direct, nici prin firmele membrilor de familie.

În cazul de față, firma consilierei a obținut direct un contract din bani publici, finanțat și aprobat de instituția în care ea însăși are un rol de decizie. Faptul că achiziția a fost realizată prin cumpărare directă nu elimină suspiciunile, dimpotrivă: procedura rapidă, lipsa competiției reale și lipsa separării intereselor personale de cele administrative sunt exact elementele care definesc situațiile sancționate în mod repetat de Agenția Națională de Integritate.

Mai mult, orice implicare a consilierei în hotărârile privind organizarea transportului școlar – fie la nivel de buget, fie la nivel de aprobare a programelor educaționale, fie la nivel de vot în consiliu – poate reprezenta conflict de interese. Chiar și abținerea de la vot nu înlătură starea de incompatibilitate dacă firma continuă să contracteze cu primăria unde consilierul își exercită mandatul.

Cazuri similare au fost sancționate în întreaga țară. ANI a declarat incompatibili numeroși consilieri care fie aveau firme contractate de primării, fie soții sau rudele lor dețineau astfel de firme. În toate aceste cazuri, sancțiunile au fost aceleași: pierderea mandatului, interdicția de a mai ocupa funcții publice timp de trei ani și obligarea instituțiilor locale să înceteze orice contract cu firmele în cauză.

În cazul Sandei-Lucia Nicolaescu, toate elementele de pe hârtie indică o suprapunere între funcția publică și beneficiul privat. Contractul este real, firma este a consilierei, suma este substanțială, iar primăria contractantă este aceeași în cadrul căreia ea ia decizii ca ales local. Dacă aceste documente vor fi analizate de Agenția Națională de Integritate, este greu de crezut că instituția nu va identifica o stare de incompatibilitate.

Comunitatea din Băile Olănești, elevii transportați, părinții și contribuabilii au dreptul să știe dacă banii lor sunt folosiți în mod legal și transparent. Administrația are obligația să demonstreze că serviciile publice sunt atribuite în urma unor proceduri corecte și că aleșii locali nu profită de poziția lor pentru a-și alimenta propriile afaceri.

În prezent, achiziția de 130.410 lei reprezintă, în mod evident, un caz care necesită clarificări urgente, o investigație oficială și eventuale măsuri în conformitate cu legea. Până la acest moment, documentele indică o situație incompatibilă cu principiile integrității în funcția publică. Și, mai grav, un posibil caz în care interesul privat a prevalat în fața interesului comunității.

Tiberiu Pîrnău