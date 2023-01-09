ANAF pornește „asaltul” în HoReCa: 80 de firme vizate după ce au ignorat conformarea voluntară

luni, 24 noiembrie 2025

Șeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat intensificarea controalelor în sectorul HoReCa, vizând firmele care „nu au înțeles mesajul de conformare voluntară”. Potrivit acestuia, încasările la buget din această industrie au crescut cu 20% în ultimele trei luni, pe fondul acțiunilor de control începute deja.

Nica a precizat că 80 de companii din HoReCa vor fi verificate în perioada următoare. „Avem exemple de firme care cumpără marfă de 100 de lei și reușesc să vândă doar de 20 de lei. Astfel de situații nu pot rămâne neanalizate, iar structurile antifraudă vor lua măsuri”, a declarat șeful ANAF.

El a subliniat că instituția nu are atribuții pe zona penală, spre deosebire de autoritățile similare din Italia, însă monitorizează atent operatorii economici cu probleme.

Întrebat despre rezultatele controalelor la marii contribuabili, Adrian Nica a confirmat că încasările au crescut și că planul ANAF a fost depășit, fără a oferi cifre exacte. „Orice depășire a planului este o realizare importantă”, a punctat acesta.

Reamintim că, de la 1 august, TVA în HoReCa a fost majorat de la 9% la 11%, iar Guvernul ia în calcul o creștere până la 21% — cota standard — în funcție de evoluția încasărilor până la finalul anului.