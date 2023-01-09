vineri, 28 noiembrie 2025

ALEGE VIAȚA, NU ILUZIA!

Femeile AUR Vâlcea, în prima linie a luptei împotriva drogurilor

Organizația Județeană de Femei AUR Vâlcea a demonstrat, încă o dată, că implicarea civică reală se construiește prin acțiune, solidaritate și curaj. Aproximativ 80 de persoane – reprezentanți ai instituțiilor publice, preoți, psihologi, polițiști, parlamentari, părinți și tineri – au participat joi, 27 noiembrie, la un eveniment profund emoționant dedicat luptei împotriva consumului de droguri, una dintre cele mai acute vulnerabilități ale generației tinere.

Conferința a fost nu doar un semnal de alarmă, ci și un act de responsabilitate publică. Participanții au discutat deschis despre realitatea din teren, despre cauzele și consecințele consumului de substanțe, dar și despre rolul crucial pe care îl joacă familia, școala, Biserica și autoritățile în prevenție. Specialiștii invitați – psihologi, medici și experți în combaterea dependențelor – au prezentat soluții aplicabile, adaptate comunităților locale, în timp ce reprezentanții instituțiilor au subliniat nevoia unui front comun în această luptă.

În urma dezbaterilor au fost stabilite direcții clare pentru viitor și s-a reafirmat angajamentul ferm al Organizației de Femei AUR Vâlcea de a continua astfel de inițiative, extinzând dialogul și implicarea tuturor factorilor relevanți. Mesajul lor a fost limpede: prevenția nu este o opțiune, ci o datorie.

Atmosfera întâlnirii a fost una de solidaritate autentică, iar vocea părinților și a tinerilor prezenți a arătat că problema drogurilor nu mai poate fi ignorată, amânată sau minimalizată. Comunitatea are nevoie de acțiuni ferme, coordonate și continue, iar femeile AUR Vâlcea s-au poziționat ca un pilon important în această misiune.

„Rămânem uniți pentru o comunitate mai sănătoasă” – nu este doar un slogan, ci o promisiune. O promisiune pe care Organizația Județeană de Femei AUR Vâlcea o asumă pe termen lung.

#FemeiAURVâlcea #OrganizațiefemeiAUR 🇷🇴