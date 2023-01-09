Afaceristul vâlcean Nelu Puț și-a pierdut viața într-un cumplit accident pe DN7, la Drăganu

joi, 6 noiembrie 2025

Tragedie pe DN7! Afaceristul vâlcean Nelu Puț, în vârstă de 76 de ani, din Bujoreni, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier petrecut pe raza comunei Drăganu, județul Argeș. În timp ce conducea spre Râmnicu Vâlcea, mașina sa a pătruns pe contrasens și a fost lovită de un autocamion, fiind apoi proiectată înapoi, unde a fost izbită de un al doilea TIR.

Bărbatul a decedat pe loc, iar trupul său a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Argeș. Șoferii celor două autocamioane au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.