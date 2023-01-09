Afaceristul Ion Bușcă, regele cimentului din Vâlcea, finalizează centrala de 20 de milioane de euro la Râmnicu Vâlcea!

marți, 4 noiembrie 2025

Afaceristul Ion Bușcă, regele cimentului din Vâlcea, finalizează centrala de 20 de milioane de euro la Râmnicu Vâlcea!

Noua investiție în cogenerare va susține sistemul centralizat de încălzire al municipiului?

Lucrările la centrala în cogenerare pe gaze naturale din zona industrială a municipiului Râmnicu Vâlcea sunt aproape finalizate. Investiția de aproximativ 20 de milioane de euro, realizată de compania Autoro SRL, controlată de omul de afaceri Ion Bușcă, intră în faza finală de montaj și probe tehnologice.

Noua unitate energetică, amplasată în apropierea CET Govora, va produce simultan energie electrică și termică, existand posibilitatea sa asigure o parte din necesarul de agent termic pentru sistemul centralizat (SACET) al municipiului.

Potrivit documentației tehnice, centrala va funcționa cu motoare termice de înaltă eficiență alimentate cu gaze naturale și gaze regenerabile, inclusiv hidrogen verde, fiind proiectată să atingă o performanță ecologică de maximum 250 g CO₂/kWh.

Putere instalată de 19,55 MW și eficiență termică de 16 MWt

Autoro SRL deține un aviz tehnic de racordare emis de Distribuție Energie Oltenia (DEO), pentru o putere electrică aprobată de 19,55 MW și o putere termică de circa 16 MW. Centrala va funcționa în baza curbei de sarcină termică a SACET Râmnicu Vâlcea, acoperind o perioadă anuală de funcționare de minimum 8.000 de ore.

Construcția, vizibilă deja din zona platformei industriale Sud RâmnicuVâlcea, include șase coșuri de evacuare, instalații moderne de răcire și un sistem complex de conducte izolate pentru transportul agentului termic.

O investiție strategică

„Este o investiție esențială, atât din perspectiva eficienței energetice, cât și a reducerii emisiilor. Vorbim despre o unitate modernă, capabilă să producă energie termică și electrică în condiții de performanță și siguranță”, spun surse apropiate proiectului.

Profit record pentru compania Autoro

Compania Autoro SRL, cunoscută inițial pentru activitatea din domeniul materialelor de construcții și lemnoase, a terminat anul 2024 cu venituri de peste 167 milioane de lei și un profit net de aproape 27 milioane de lei, conform datelor raportate la Ministerul Finanțelor.

De asemenea, Autoro deține licență de furnizor de energie electrică, iar proiectul de la Râmnicu Vâlcea reprezintă o extindere firească în sectorul energetic.

Inițial, compania a solicitat fonduri europene nerambursabile prin Fondul de Modernizare (peste 111 milioane lei), însă ulterior și-a retras cererea, preferând să finanțeze integral investiția din surse proprii.

📍 Amplasament: zona industrială Est, în apropierea CET Govora

⚙️ Putere instalată: 19,55 MW electric / 16 MW termic

🌿 Combustibil: gaze naturale + hidrogen verde

💶 Valoarea investiției: aprox. 20 milioane euro

🏗️ Stadiu: lucrări aproape finalizate (noiembrie 2025)

Noua centrală în cogenerare va deveni, potrivit planurilor, operațională în prima parte a anului 2026.

Tiberiu Pîrnău