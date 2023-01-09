Adina Crăciunescu: „Transportăm Speranța” – proiectul care schimbă destine la Râmnicu Vâlcea

sâmbătă, 29 noiembrie 2025

„Transportăm Speranța” – proiectul care schimbă destine la Râmnicu Vâlcea

Joi, 27 noiembrie, a fost una dintre acele zile care nu se uită niciodată. O zi în care emoția, recunoștința și forța binelui au stat la aceeași masă. În fața comunității, a medicilor și a membrilor Rotary, a fost lansat oficial proiectul „Transportăm Speranța”, probabil cel mai puternic și cel mai personal proiect semnat de Adina Crăciunescu – un demers născut dintr-o nevoie reală și dus la capăt cu inimă și determinare.

Totul a început anul trecut, atunci când Ani Antonescu a adus în Rotary Club Râmnicu Vâlcea o problemă pe care nimeni nu o mai putea ignora: orașul nu avea un incubator de transport pentru nou-născuții aflați în stare critică. Pentru un copil de 600–800 de grame, fiecare minut poate decide între viață și moarte. Fără un astfel de echipament, medicii erau obligați să aștepte disponibilitatea unui incubator din alt județ și găsirea simultană a unui loc liber într-un centru de nivel superior. Prea mult timp. Prea mult risc.

De aici, drumul a devenit inevitabil. În discuțiile cu dr. Monica Nicolae și cu managerul Spitalului Județean, Dan Ponoran, s-a conturat limpede o realitate dură: Neonatologia din Râmnicu Vâlcea este o secție modernă, curată, cu oameni dedicați, dar cu această lipsă uriașă care plana asupra fiecărei urgențe. Vizitele în secție, dialogurile cu personalul medical, imaginile cu micuții luptători au transformat nevoia într-o misiune. Așa s-a născut proiectul „Transportăm Speranța”.

Astăzi, misiunea a devenit realitate. Printr-un Global Grant în valoare de 42.000 de dolari, echipamentele au fost achiziționate și sunt deja în uz: un incubator de transport, două sisteme CPAP și 60 de măști de ventilație. Nu sunt simple aparate. Sunt instrumente care vor salva vieți. Vor salva copii, nu statistici. Vor continua să scrie povești, nu rapoarte.

Pentru Adina Crăciunescu, proiectul a fost dublat de propria ei călătorie ca mamă. O parte a fost scrisă însărcinată, cealaltă cu micuțul Marc în brațe. De aceea, poate, fiecare etapă a avut o încărcătură emoțională aparte. În mijlocul acestei zile pline de bucurie, ea a primit distincția Paul Harris, una dintre cele mai importante recunoașteri din Rotary. O distincție care confirmă implicarea, dedicarea și drumul curajos pe care l-a parcurs.

Mulțumirile ei s-au îndreptat către toți cei care au pus o fărâmă de speranță în acest proiect: prietenii din Rotary din țară și din străinătate, cluburile partenere, sponsorii, medicii și membrii Rotary Club Râmnicu Vâlcea. Fiecare a devenit o verigă în lanțul care, de acum înainte, va salva vieți.

Astăzi, la Râmnicu Vâlcea, Rotary nu doar vorbește despre schimbare. O face. Iar proiectul „Transportăm Speranța” este dovada vie că binele, atunci când este făcut la timp, poate deveni diferența dintre tragedie și miracol.