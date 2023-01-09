A MURIT ÎN TIMP CE CONDUCEA! SIBIAN DE 41 DE ANI, GĂSIT FĂRĂ VIAȚĂ PE DN7

duminică, 2 noiembrie 2025

Un accident rutier tragic s-a produs, sâmbătă seara, pe Drumul Național 7, în comuna Budești, județul Vâlcea. În jurul orei 18.30, polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au fost chemați să intervină la locul incidentului, situat la kilometrul 169.

Potrivit primelor informații, un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, din județul Sibiu, a părăsit carosabilul după ce șoferului i s-ar fi făcut rău la volan.

Din nefericire, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările care au dus la decesul bărbatului.