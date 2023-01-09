miercuri, 1 octombrie 2025

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la Mihăești

1 octombrie marchează, în fiecare an, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – un moment de recunoștință și respect pentru seniorii comunității. La Mihăești, administrația locală a transmis un mesaj emoționant tuturor vârstnicilor, subliniind contribuția lor la dezvoltarea și consolidarea comunei.

„Astăzi este ziua în care ne oprim, cu recunoștință și respect, pentru a vă cinsti pe fiecare dintre dumneavoastră. Ați trăit vremuri grele, ați muncit cu dăruire și ați pus bazele comunității pe care noi, cei de azi, o ducem mai departe. Vă prețuim pentru tot ceea ce ați făcut, pentru exemplul de demnitate și pentru înțelepciunea pe care o împărtășiți cu noi. Vă transmit cele mai calde gânduri și urări de sănătate, liniște și împliniri. Vă asigur că veți avea mereu respectul nemărginit al administrației locale și al întregii comunități. La mulți ani frumoși și binecuvântați!” Constantin Bărzăgeanu, primar al Comunei Mihăești

Mesajul primarului reflectă aprecierea și respectul administrației față de cei care au pus umărul, de-a lungul deceniilor, la dezvoltarea localității. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice devine astfel nu doar o sărbătoare simbolică, ci și un prilej de a reafirma legătura dintre generații și de a promova valorile de solidaritate, recunoștință și sprijin pentru seniorii comunei.