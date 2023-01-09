ZECI DE ANGAJAȚI ÎN STRADĂ: DGASPC VÂLCEA, ÎN COLAPS FINANCIAR

joi, 23 octombrie 2025

Nemulțumirea crește de la o zi la alta în rândul angajaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea. Joi câteva zeci de salariați au ieșit din nou în stradă, protestând în fața Consiliului Județean pentru neplata salariilor restante de luna trecută.

Oamenii acuză lipsa de transparență și de implicare a conducerii DGASPC, dar și a Consiliului Județean, instituția care ar trebui să asigure partea de finanțare pentru serviciile sociale. „Suntem fără salarii și fără contribuțiile plătite. Ultima plată a fost pe 11 august, iar nimeni nu ne spune ce se va întâmpla mai departe. Vrem doar să știm când ne primim banii și dacă ne vom mai primi salariile în continuare”, a declarat liderul Sindicatului „Drepturile Copilului” Vâlcea, Nicolae Meianu.

Potrivit sindicaliștilor, Guvernul a virat deja integral partea sa din standardul de cost pentru întreg anul, însă restul cheltuielilor ar fi trebuit acoperit de Consiliul Județean și DGASPC. „Guvernul și-a făcut datoria, că autoritățile locale nu au bani, e problema lor. Dar oamenii aceștia nu pot fi lăsați fără salarii. Într-o perioadă în care se cheltuie milioane pe toaletări, iluminat festiv sau alte investiții cosmetice, nu poți ignora nevoile celor care muncesc cu persoane vulnerabile”, a afirmat Mihai Bărbulescu, secretarul general al Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa.

Liderii sindicali avertizează că, dacă până la sfârșitul săptămânii nu se găsește o soluție concretă, va fi declanșată greva generală. „Avertismentele au fost transmise încă din vară, dar au fost luate în derâdere. Acum ne aflăm în pragul unei crize sociale. Dacă lucrurile nu se schimbă, vom aduce în fața Consiliului Județean persoanele aflate în grija noastră, ca să le vadă domnul președinte”, au transmis reprezentanții sindicatului.

După o întâlnire de aproape o oră cu vicepreședintele Consiliului Județean, Adrian Iliescu, și administratorul public, Adrian Mihăilă, protestatarii au anunțat că nu au primit niciun răspuns clar privind data la care își vor primi salariile. În semn de nemulțumire, aceștia au pornit într-un marș prin centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, oprindu-se la sediile principalelor partide aflate la guvernare și la DGASPC, unde au cerut din nou explicații.

Solidaritatea nu a venit doar din partea vâlcenilor. Lideri de sindicat din alte județe s-au alăturat protestului, avertizând că, în curând, aceeași situație se va repeta în alte colțuri ale țării. „Se estimează că 20 de județe ar putea rămâne fără bani de salarii în decembrie. Problema nu e locală, e națională. Sistemul de asistență socială se clatină, iar cei care au grijă de copii și persoane vulnerabile sunt lăsați la marginea societății”, a declarat Doru Lascu, liderul Cartel Alfa Sibiu.

Situația rămâne critică, iar angajații DGASPC Vâlcea spun că nu vor renunța la proteste până nu vor primi garanții ferme că își vor primi salariile și că vor fi respectați ca oameni și profesioniști.