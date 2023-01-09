luni, 6 octombrie 2025

Zăpadă pe Transalpina: 7.000 de oi și ciobani blocați între Vâlcea și Gorj”

Aproape 7.000 de oi și ciobanii lor din Vâlcea și Gorj au rămas captivi în Munții Parâng, Latoriței și Lotrului, după ninsori abundente care au acoperit Transalpina cu un strat gros de zăpadă. Drumurile și potecile tradiționale pentru coborârea turmelor au fost complet blocate.

Situația s-a agravat vineri, când, în timpul viscolului, oile s-au împrăștiat, iar păstorii nu au mai reușit să le deplaseze prin troiene. Luni dimineață, ciobanii au apelat la 112 cerând ajutorul autorităților.

Singura soluție pentru coborârea animalelor este intervenția utilajelor DRDP Craiova pentru deszăpezirea Transalpinei, deși drumul este oficial închis. Ciobanii avertizează că turmele rămase la munte riscă să rămână fără hrană, dar au precizat că nu sunt victime și animalele sunt, deocamdată, nevătămate.