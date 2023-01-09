VIDEO - WeBuild (Astaldi) – un nou scandal pe lotul 3 al autostrăzii Pitești–Sibiu. O companie cu antecedente periculoase! Alunecare de teren masivă la Perișani!

miercuri, 15 octombrie 2025

Haos pe șantier, pericol pentru localnici

Constructorul italian WeBuild (fosta Astaldi) – abonat la contracte publice de miliarde și la scandaluri de execuție – a produs o nouă alunecare de teren masivă pe lotul 3 al autostrăzii Pitești–Sibiu, între localitățile Cornetu și Tigveni. Fenomenul, semnalat de localnici pe raza satului Poiana, comuna Perișani (Vâlcea), a pus în pericol un complex turistic privat situat la câteva zeci de metri de șantier.

Primarul comunei, Sorin Leonte, confirmă că terenul s-a deplasat vizibil, iar clădirile din zonă sunt amenințate. Proprietarul complexului afectat, Mihai Popescu, acuză direct compania italiană că a distrus echilibrul natural al versanților prin lucrări făcute fără studii geotehnice actualizate și fără un sistem eficient de drenaj:

„Mi-a fugit pământul și o construcție din apropierea malului. După ce au făcut drumul tehnologic, au destabilizat și mai mult terenul. Ieri s-au apucat să ‘stabilizeze’ pompieristic malurile și au închis complet valea. Acum apa nu mai are unde să curgă.”

Autoritățile locale au sesizat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, iar inspectorii analizează în prezent măsuri urgente de stabilizare.

O companie cu antecedente periculoase

Nu este prima dată când WeBuild (Astaldi) este acuzată de neglijență gravă, execuție defectuoasă și lucrări făcute de mântuială. Din contră – reputația firmei italiene este deja pătată de mai multe eșecuri răsunătoare în România:

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila , proiect de 500 milioane de euro: carosabilul a fost asfaltat și reasfaltat de cel puțin șase ori , iar în 2022 au fost descoperite șuruburi nefixate corespunzător pe elemente structurale vitale.

Autostrada Pitești–Curtea de Argeș : la doar două luni de la inaugurare , carosabilul a prezentat denivelări, tasări și deficiențe la rosturile de dilatație , necesitând reparații premature pe tronsoane proaspăt recepționate.

În 2023, la lucrările pentru lotul 5 al aceluiași traseu, specialiștii au semnalat fisuri în zidurile de sprijin și eroziuni accentuate, efecte ale unei execuții superficiale și a lipsei drenajului lateral.

Astaldi – rebotezată WeBuild după un șir de scandaluri internaționale și investigații privind contracte publice în Italia – repetă în România aceleași practici: graba pentru profit, lipsa transparenței și ignorarea riscurilor de mediu.

WeBuild are obiceiul să lucreze pompieristic

În satul Poiana, pericolul nu e doar pentru un complex turistic. Mai multe gospodării se află la 100–150 de metri de zona instabilă, iar ploile recente au agravat alunecarea. Localnicii se tem că solul va ceda complet, iar autoritățile nu au primit încă un plan clar de intervenție din partea constructorului.

„WeBuild are obiceiul să lucreze pompieristic, să repare ce strică tot ei”, spun locuitorii.

De altfel, aceeași situație s-a întâlnit și în zona Câineni, unde lucrările de defrișare pentru autostradă au declanșat mini-alunecări pe versanți fără ca Garda de Mediu să intervină ferm.

Cine răspunde pentru haosul de pe autostrada Pitești–Sibiu?

Lotul 3 Cornetu–Tigveni este finanțat din fonduri europene, iar orice deficiență majoră de execuție poate atrage suspendarea plăților. Cu toate acestea, Agenția Națională pentru Infrastructură Rutieră (CNAIR) tace, iar Ministerul Transporturilor evită să comenteze problemele repetate ale WeBuild.

Întrebarea devine inevitabilă:

Cât timp vor mai tolera autoritățile române constructori care lasă în urmă terenuri distruse, drumuri fisurate și lucrări de miliarde făcute de mântuială?

WeBuild nu mai poate invoca „condițiile meteo” sau „terenul dificil” – acestea erau cunoscute din faza de proiectare. Ce se întâmplă la Perișani este un nou episod dintr-un lung șir de eșecuri marca Astaldi–WeBuild, o companie care pare să fi învățat perfect cum să câștige contracte publice, dar nu și cum să le finalizeze corect.