VIDEO - TRAGEDIE LA RÂMNICU VÂLCEA: UN BĂRBAT S-A ARUNCAT DE LA ETAJUL 3 ȘI A MURIT PE LOC

sâmbătă, 25 octombrie 2025

TRAGEDIE LA RÂMNICU VÂLCEA: UN BĂRBAT S-A ARUNCAT DE LA ETAJUL 3 ȘI A MURIT PE LOC

Un incident tragic a avut loc, sâmbătă dimineață, într-un bloc de locuințe din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața după ce s-a aruncat de la etajul al treilea.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au încercat amplasarea unei perne de salvare, însă bărbatul a sărit înainte ca aceasta să fie complet umflată.

„Echipajele au montat perna de autosalvare, dar persoana s-a aruncat înainte de finalizarea operațiunii. Victima a fost găsită în stop cardio-respirator, iar în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei, cazul fiind încadrat penal ca ucidere din culpă.

“În jurul orei 10:14, am fost înștiințați prin apel la 112 de faptul că o persoană, aflată la etajul 3 al unui bloc de locuințe din zona Kaufland -Str. Gib Mihăescu, din Rm.Vâlcea, se precipită de la balcon. S-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, 1 echipaj SMURD și perna pneumatica de autosalvare, din cadrul Gărzii de Intervenție Rm.Vâlcea. Ajunși la fața locului, s-a constatat că era vorba despre o persoană de sex masculin. Echipajele de pompieri au procedat la amplasarea pernei de autosalvare, dar persoana s-a aruncat pe pernă inaintea începerii umflării acesteia. În urma impactului si dupa ce a fost evaluată, s-au efectuat manevrele de resuscitare, persoana aflându-se in stop cardio-respirator. In ciuda eforturilor depuse, s-a declarat decesul victimei la ora 11.00” – menționează ISU Vâlcea.

https://vm.tiktok.com/ZNdcMugTo/