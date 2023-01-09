VIDEO - Percheziții în Vâlcea la o firmă suspectată de tăieri ilegale de arbori

marți, 7 octombrie 2025

VIDEO - Dimineață tensionată în zona Horezu! Polițiștii vâlceni au desfășurat marți, 7 octombrie 2025, o amplă operațiune ce vizează activități ilegale cu material lemnos. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, vizând atât o firmă suspectată de comerț ilegal cu lemn, cât și trei persoane fizice care ar fi fost implicate în activități de transport și depozitare neautorizată. „Astăzi, 7 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică, împreună cu polițiștii criminaliști și delegați ai Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu”, a transmis IPJ Vâlcea. Descinderile au avut loc în localitățile Pietrari și Cernișoara, zone cunoscute pentru activitatea forestieră intensă. Potrivit anchetatorilor, firma vizată ar fi depozitat și transportat material lemnos fără documente legale, iar polițiștii au ridicat acte contabile, înscrisuri și dispozitive electronice pentru verificări. Ancheta are ca scop documentarea completă a circuitului lemnului ilegal, de la tăiere până la valorificare, precum și stabilirea responsabilității penale a tuturor celor implicați. Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor din Horezu, iar surse judiciare nu exclud ca în următoarele zile să fie dispuse noi percheziții și audieri în acest dosar.