VIDEO - Dumnezeu ține cu Vâlcea! CET Govora primește o nouă șansă – termenele de închidere a cărbunelui, prelungite

Dumnezeu ține cu Vâlcea! CET Govora primește o nouă șansă – termenele de închidere a cărbunelui, prelungite

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, salută decizia Guvernului de a prelungi termenele de închidere a capacităților energetice pe bază de cărbune, măsură care oferă un nou răgaz pentru funcționarea CET Govora.

„Dumnezeu ține cu Vâlcea… CET Govora merge înainte! Felicit toți factorii implicați în acest demers, în special pe domnul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, un susținător al României și al județului Vâlcea!”, a declarat Constantin Rădulescu.

Decizia vine într-un moment crucial pentru sistemul energetic local.