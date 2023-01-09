VIDEO - Dezastru la Perișani - Vâlcea! Lucrările WeBuild la autostrada Sibiu–Pitești au provocat alunecări masive de teren

marți, 14 octombrie 2025

Situația dezastruoasă semnalată de Ziarul de Vâlcea privind lucrările efectuate haotic de compania italiană WeBuild pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești, în zona comunei Perișani (secțiunea 3 Cornetu–Tigveni), capătă dimensiuni oficiale.

Într-un document transmis astăzi, 14 octombrie 2025, de Instituția Prefectului Județul Vâlcea către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prefectul Mihai Oprea confirmă apariția unor fenomene grave de instabilitate a terenului — alunecări, prăbușiri și tasări — cauzate de lucrările WeBuild.

Prefectura confirmă: alunecări de teren în satul Poiana, comuna Perișani

În adresa oficială nr. 10444/14.10.2025, prefectul Vâlcii solicită CNAIR „verificarea și analiza aspectelor sesizate” și „măsuri urgente pentru punerea în siguranță a terenurilor și proprietăților aflate în imediata vecinătate a culoarului autostrăzii”.

Documentul face trimitere la Raportul operativ nr. 6509/13.10.2025, întocmit de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Perișani, care confirmă oficial alunecarea masivă de teren din satul Poiana, fenomen apărut în urma lucrărilor de deschidere a culoarului secțiunii 3 Sibiu–Pitești.

Totodată, prefectul precizează că, potrivit memoriului înaintat de Ziarul de Vâlcea, lipsa unei intervenții operative a constructorului italian riscă să extindă perimetrul de instabilitate, afectând gospodăriile localnicilor și infrastructura tehnico-edilitară a zonei.

WeBuild, prinsă în fapt: lucrări executate fără protecții și drenaje, direct în perimetrul natural al Parcului Național Cozia

Investigațiile din teren arată că WeBuild a tăiat versanți abrupți fără sisteme de sprijin, a depozitat steril și pământ excavat direct pe pante, a blocat drenajele naturale și a distrus zone împădurite.

Imaginile realizate recent arată clar cum terenul s-a surpat pe zeci de metri, lăsând rădăcinile arborilor complet expuse, iar apele pluviale au început să sape canale adânci care alimentează alunecările active.

Mai grav, o parte a șantierului a depășit limitele perimetrului de execuție, pătrunzând în interiorul Parcului Național Cozia, zonă protejată de lege. Niciun panou informativ nu delimitează clar zona autorizată, iar defrișările și tasările au fost făcute fără aviz explicit de la administrația parcului.

CNAIR și Ministerul Transporturilor — complici prin tăcere

Surse din cadrul CNAIR susțin că firma italiană a fost avertizată în repetate rânduri de consultantul de proiect și de autoritățile locale cu privire la riscul geotehnic ridicat, însă nu a adoptat măsuri tehnice adecvate, limitându-se la refaceri superficiale.

Mai mult, lucrările de stabilizare și drenaj prevăzute în proiectul tehnic au fost întârziate intenționat pentru a accelera avansul fizic declarat, astfel încât progresul financiar să poată fi raportat favorabil la București și Bruxelles.

Deși alunecările sunt vizibile din satelit și confirmate de documente oficiale, Ministerul Transporturilor nu a dispus nicio anchetă amplă privind efectele geologice ale lucrărilor, preferând să minimalizeze problema pentru a evita blocarea plăților europene.

Localnicii, în pericol direct

Locuitorii din satul Poiana și zonele adiacente povestesc că terenurile lor agricole s-au fisurat în ultimele luni, iar pereții unor anexe gospodărești prezintă crăpături.

Unii afirmă că au auzit „sunete de rupere din pământ” după ploi puternice, iar drumurile forestiere s-au transformat în șanțuri adânci de eroziune, semn al pierderii stabilității solului.

„Aici era pădure și potecă. Acum e un hău. Când plouă, se duce tot la vale, până la casele noastre”, a declarat un localnic pentru redacția noastră.

Un scandal cu implicații europene

Cazul Perișani poate deveni unul dintre cele mai grave exemple de neglijență în execuția lucrărilor pe fonduri europene, cu potențiale consecințe penale pentru WeBuild și responsabilii români care au tolerat aceste abateri.

Autostrada Sibiu–Pitești este un proiect de interes strategic al Uniunii Europene, iar orice distrugere de mediu sau deviere ilegală a traseului intră sub incidența directivelor europene privind protecția habitatelor și conservarea biodiversității.