VIDEO - ALUNECĂRI DE TEREN PE ȘANTIERUL AUTOSTRĂZII SIBIU–PITEȘTI! CONSTRUCTORUL WEBUILD DISTRUGE NATURA ȘI PUNE ÎN PERICOL CASELE LOCALNICILOR DIN PERIȘANI

marți, 14 octombrie 2025

ALUNECĂRI DE TEREN PE ȘANTIERUL AUTOSTRĂZII SIBIU–PITEȘTI! CONSTRUCTORUL WEBUILD DISTRUGE NATURA ȘI PUNE ÎN PERICOL CASELE LOCALNICILOR DIN PERIȘANI

Lucrările la lotul montan al autostrăzii Sibiu–Pitești, executate de firma italiană WeBuild, au scăpat complet de sub control în zona comunei Perișani, județul Vâlcea. Acolo unde, în teorie, trebuia să se construiască una dintre cele mai moderne și sigure autostrăzi din România, terenurile s-au transformat într-un dezastru ecologic și geotehnic — versanți surpați, șanțuri adânci de câțiva metri, pământuri instabile și ape care sapă continuu în solul fragilizat.

Fotografiile surprinse la fața locului arată rupturi masive de teren, cu prăbușiri succesive ale terasamentului provizoriu, în condițiile în care lucrările de stabilizare au fost fie amânate, fie realizate superficial. În unele puncte, drumul provizoriu al șantierului s-a transformat în albie de torent, iar aluviunile rezultate riscă să afecteze nu doar infrastructura rutieră, ci și terenurile și gospodăriile localnicilor din satele apropiate.

Autoritățile – spectatori la un dezastru anunțat

Deși locuitorii din zonă au sesizat Prefectura Vâlcea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, Garda de Mediu și APM Vâlcea, răspunsurile primite sunt evazive, de parcă nimeni nu vrea să își asume responsabilitatea. Niciuna dintre instituțiile contactate nu a dispus până acum măsuri ferme de stopare a lucrărilor și refacere a versanților afectați.

În ciuda probelor evidente — poze, clipuri video și declarații ale localnicilor — firma italiană WeBuild refuză să recunoască legătura directă dintre lucrările sale și declanșarea alunecărilor de teren, preferând să intervină „pompieristic”, cu lucrări provizorii menite doar să ascundă urmele dezastrului.

Specialiștii geologi avertizează: riscul crește exponențial!

Surse din cadrul unor instituții tehnice consultate de redacția noastră susțin că alunecările de teren sunt generate de excavații realizate fără respectarea normativelor geotehnice. Materialul scos din versanți a fost depozitat haotic, fără drenaje și fără compactare controlată, exact în zonele unde pantele depășesc 25–30 de grade. În plus, defrișările masive și lipsa vegetației au lăsat solul expus eroziunii.

„Acolo unde s-a tăiat masiv pădurea pentru lucrări, fără ziduri de sprijin și drenaj corespunzător, terenul nu mai are stabilitate. Orice ploaie consistentă poate declanșa o nouă alunecare de teren”, avertizează un expert geotehnic care a dorit să rămână anonim.

Încălcare gravă: lucrări în arealul Parcului Național Cozia

Șocant este faptul că WeBuild a pătruns ilegal în perimetrul Parcului Național Cozia, un sit protejat de importanță europeană (Natura 2000), unde legislația interzice lucrări de defrișare, terasare sau excavare. Conform surselor noastre, o parte din șantierul deschis în zona Perișani–Călinești a depășit limitele aprobate prin avizul de mediu, intrând în zona de protecție strictă a parcului, fără ca APM Vâlcea sau Garda de Mediu să intervină ferm.

Cine răspunde pentru distrugerea muntelui și a satelor?

Întrebările sunt multiple și rămân, deocamdată, fără răspuns:

Cum a putut WeBuild să continue lucrările fără un studiu geotehnic actualizat și fără avizul clar al Parcului Național Cozia ?

De ce Ministerul Transporturilor, CNAIR și autoritățile locale nu intervin pentru a evalua obiectiv situația din teren?

Câte gospodării riscă să fie afectate de noile alunecări și cine va despăgubi localnicii?

De ce instituțiile de control tratează cu indiferență un caz de potențial dezastru natural provocat de intervenția umană?

Un proiect european compromis de neglijență

Autostrada Sibiu–Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, finanțat din fonduri europene. Lotul montan, aflat sub execuția WeBuild, este și cel mai dificil din punct de vedere tehnic. Totuși, lipsa de supraveghere, managementul deficitar al șantierului și disprețul față de mediul înconjurător riscă să compromită imaginea întregului proiect în fața Comisiei Europene.

Dezastrul din zona Perișani ar trebui să determine o anchetă amplă a Ministerului Mediului, Ministerului Transporturilor și DNA, pentru a se verifica dacă au fost respectate toate condițiile din acordurile de mediu, licitații și proiectele tehnice aprobate.

Președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, este originar din Perișani și cunoaște foarte bine situația, dar tace. Tace complice! Normal - a beneficiat și el de despăgubiri importante deoarece, cu totul întâmplător, autostrada trece și pe o parte din terenurile lui!

Apel public către autorități: opriți distrugerea munților Vâlcii!

Ziarul de Vâlcea cere public:

Suspendarea lucrărilor WeBuild în zonele afectate de alunecări de teren până la realizarea unei expertize independente; Verificarea modului în care firma a respectat limitele perimetrului de lucru și condițiile din avizul de mediu; Deschiderea unei anchete de către DNA și Corpul de Control al Ministerului Transporturilor privind posibile abateri contractuale și distrugerea arealelor naturale protejate.

Fotografiile și documentele obținute de redacție demonstrează clar că, în zona Perișani, muntele este efectiv sfâșiat de lucrările WeBuild.

Dacă autoritățile nu intervin urgent, riscăm ca o parte din traseul autostrăzii Sibiu–Pitești să devină o bombă geologică, iar localnicii să rămână fără terenuri și locuințe sigure. (Tiberiu Pîrnău)