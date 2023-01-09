vineri, 3 octombrie 2025

„Viceprimarul-milionar” de la Călimănești, Valentin Sclipcea – avere impresionantă, afaceri private explozive și suspiciuni de conflict de interese

Avere imobiliară impresionantă

Valentin Sclipcea, viceprimarul orașului Călimănești, este unul dintre cei mai prosperi demnitari locali. Ultima declarație de avere, completată la 21 noiembrie 2024, dezvăluie un patrimoniu greu de egalat în administrația vâlceană. Împreună cu soția sa, Simona, el deține trei terenuri intravilane – două loturi de câte 838 mp cumpărate în 2003 și un lot de 298 mp achiziționat în 2012 – și trei case de locuit: una de 470 mp construită în 2004, una de 148 mp cumpărată în 2012 și o altă casă de 80 mp achiziționată în 2020. Toate sunt în coproprietate cu soția. Practic, familia Sclipcea a ajuns să controleze un veritabil portofoliu imobiliar chiar în orașul pe care viceprimarul îl administrează.

Autoturisme vândute către propria firmă

Declarația de avere mai arată că viceprimarul deținea un autoturism Chevrolet fabricat în 2009 și un camion Mercedes fabricat în 2000 – ambele vândute, în vara lui 2024, către propria firmă SC CIMVAL SRL pentru sume totale de 165.000 de lei. Tranzacția este legală, dar scoate în evidență amestecul dintre patrimoniul personal și patrimoniul companiei în care Sclipcea este asociat unic.

CIMVAL SRL – companie cu profituri record

CIMVAL SRL (CUI 15134256) activează de 22 de ani în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri și are sediul pe strada Crișan nr. 28C din Călimănești. În 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 538.272 lei – creștere de 389% față de 2023 – și un profit net de 275.713 lei, salt de peste 1.300%. Totul cu doar patru angajați. Cu toate acestea, societatea nu figurează cu datorii la ANAF, contracte publice câștigate pe SEAP sau proiecte europene – dar are o explozie financiară greu de explicat doar prin activitatea declarată.

Credite mari și venituri multiple

Pe lângă averea imobiliară și profitul exploziv al CIMVAL SRL, Sclipcea are două credite importante: unul ipotecar de 200.000 lei contractat în 2020 și unul BCR de 179.858 lei contractat în 2024. La capitolul venituri, viceprimarul a încasat în ultimul an 71.590 lei ca indemnizație de viceprimar, 35.795 lei ca majorare pentru implementarea proiectelor și dividende de 29.000 lei de la propria firmă. Soția sa a câștigat 54.454 lei ca salariată la Școala Gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino” din Călimănești, iar copiii au primit alocații și bursă de merit.

Suspiciuni de conflict de interese

Toate aceste date conturează imaginea unui viceprimar care își sporește constant patrimoniul privat în paralel cu exercitarea funcției publice. Chiar dacă documentele oficiale nu arată datorii sau dosare penale, combinația dintre patrimoniu privat consistent, afaceri în creștere și decizii administrative în același oraș ridică suspiciuni de conflict de interese.

Apel public la verificare

Este un caz-școală pentru Agenția Națională de Integritate, Curtea de Conturi sau chiar DNA, instituții chemate să verifice compatibilitatea și sursele reale ale averii unuia dintre cei mai bogați viceprimari din județul Vâlcea.

Tiberiu Pirnau

Foto: Cozia Info