Veste uriașă pentru vâlceni: Drumul Tigveni – Râmnicu Vâlcea va fi modernizat. 650 de milioane lei pentru DN 73C, legătura directă cu Autostrada Sibiu – Pitești

sâmbătă, 4 octombrie 2025

Autostrada Sibiu–Pitești „Lotul 6”: Ministerul Transporturilor aprobă modernizarea DN 73C Tigveni – Râmnicu Vâlcea

Investiție de 650 milioane lei, termen de execuție – 14 luni

Ministerul Transporturilor a aprobat proiectul pentru modernizarea DN 73C, tronsonul Tigveni – Râmnicu Vâlcea, cunoscut și ca „Lotul 6” al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Segmentul de aproximativ 13 kilometri dintre Tigveni (județul Argeș) și municipiul Râmnicu Vâlcea va fi modernizat în termen de 14 luni, iar valoarea investiției se ridică la 650 de milioane de lei, potrivit documentelor consultate de Economedia.

O legătură vitală între Argeș și Vâlcea

Proiectul vine în completarea lucrărilor deja avansate pe lotul 4 Curtea de Argeș – Tigveni al autostrăzii A1. Drumul DN 73C Curtea de Argeș – Tigveni – Râmnicu Vâlcea, aflat în prezent într-o stare degradată și cu restricții pentru camioanele grele, reprezintă singura legătură rutieră directă între Argeș și Vâlcea. Modernizarea sa este esențială pentru preluarea și fluidizarea traficului rutier care va migra spre această rută odată cu deschiderea lotului PORR, ce include tunelul de la Curtea de Argeș.

Nod rutier la Tigveni și drum de legătură nou

Conform documentației tehnice, obiectivul de investiție DN 73C, km 55+000 – km 68+000 (Lot 2), urmărește reabilitarea și modernizarea drumului național pentru a asigura condiții optime de siguranță și capacitate portantă sporită.

Un drum de legătură nou va conecta DN 73C cu sectorul de autostradă, evitând traficul prin intravilanul localității Tigveni. În nordul acestei localități va fi amenajat un nod rutier al Autostrăzii Sibiu – Pitești, care va descărca traficul direct în DN 73C.

În prezent, drumul național are o platformă de 8 metri, cu parte carosabilă de 6 metri și două acostamente de câte un metru fiecare. Modernizarea va aduce atât lărgiri, cât și soluții tehnice pentru rezistență sporită la trafic greu.

Etape și licitație

După aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici, Guvernul trebuie să adopte Hotărârea de Guvern pentru lansarea licitației de execuție. Pentru primul tronson al Lotului 6, Curtea de Argeș – Tigveni, CNAIR a primit deja opt oferte pentru contractul de proiectare și execuție.

Importanță strategică pentru Vâlcea

Modernizarea DN 73C Tigveni – Râmnicu Vâlcea este o investiție de maximă importanță pentru vâlceni. Drumul va deveni principalul coridor de acces către Autostrada A1 Sibiu – Pitești, reducând timpul de deplasare și sporind siguranța rutieră. În plus, va scoate traficul greu din localități, reducând poluarea și degradarea infrastructurii urbane.

Prin aprobarea proiectului de modernizare a DN 73C, Ministerul Transporturilor deschide calea pentru un pas decisiv în conectarea județului Vâlcea la rețeaua națională de autostrăzi. Dacă licitația și execuția vor fi derulate conform termenelor anunțate, peste doar 14 luni această rută critică ar putea fi complet reabilitată, pregătind terenul pentru deschiderea integrală a Autostrăzii Sibiu – Pitești.