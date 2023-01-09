Vâlcenii aleg vaccinarea anti-HPV: peste 2.600 de persoane s-au imunizat în 2025

Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, de la începutul acestui an și până în prezent, 2.652 de persoane au fost imunizate împotriva virusului care poate provoca cancer de col uterin, dar și alte forme de cancer la ambele sexe.

Autoritățile sanitare spun că noile reglementări intrate în vigoare la 1 octombrie 2025 au contribuit semnificativ la creșterea interesului pentru vaccin. Conform acestora, persoanele cu vârste între 11 și 26 de ani beneficiază de vaccinare gratuită, indiferent de sex, iar femeile între 27 și 45 de ani pot achiziționa vaccinul cu o compensare de 50% din prețul de referință.

Vaccinul se eliberează din farmaciile comunitare, pe bază de prescripție medicală emisă de medicii aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar administrarea se face ulterior de către medicii de familie sau de specialiști acreditați în vaccinologie.