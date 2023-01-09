Vâlcean reținut după ce ar fi pipăit o femeie în târgul din Goranu

marți, 28 octombrie 2025

O femeie de 51 de ani din Râmnicu Vâlcea a sesizat poliția, duminică, prin apel la 112, reclamând că a fost agresată sexual de un bărbat necunoscut, în timp ce se afla în târgul din cartierul Goranu. Potrivit plângerii, în momentul în care s-a aplecat, individul ar fi atins-o în zona intimă.

Polițiștii au reușit rapid identificarea presupusului agresor – un bărbat de 39 de ani, tot din Râmnicu Vâlcea, cunoscut cu antecedente penale. Acesta a fost condus la audieri, iar în urma administrării probatoriului a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și a documentării activității infracționale.