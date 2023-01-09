marți, 7 octombrie 2025

Vâlcea, ultimul județ din țară la nivelul salariilor

Potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, Vâlcea are în 2025 cel mai mic salariu mediu net din România – 4.126 lei, mult sub media națională de 4.987 lei.

După zece ani în care se menținea la jumătatea clasamentului, județul a ajuns la coadă, în timp ce Bucureștiul, Clujul și Timișul depășesc 6.000 lei lunar.

În Oltenia, doar județul Olt depășește media pe economie, în timp ce Dolj, Gorj, Mehedinți și Vâlcea rămân în zona salariilor mici. Lipsa investițiilor majore și a unei strategii economice clare adâncesc decalajul.