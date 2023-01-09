Vâlcea: Tinerii sub 25 de ani și persoanele peste 40, cele mai afectate de șomaj

La sfârșitul lunii septembrie 2025, rata șomajului în Vâlcea era de 2,64%, potrivit datelor furnizate de AJOFM Vâlcea. În evidențele instituției figurau 3.674 de persoane fără loc de muncă, dintre care 1.734 femei și 1.940 bărbați. Majoritatea provin din mediul rural – 2.442 de persoane, în timp ce din mediul urban sunt 1.232.

Cei mai mulți șomeri au studii gimnaziale sau profesionale (64,8%), urmați de cei cu liceu (27,6%) și de absolvenții de facultate (7,4%). Categoriile cele mai afectate sunt persoanele peste 40 de ani și tinerii sub 25 de ani, care reprezintă peste 10% din totalul șomerilor.

Evenimentul „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți”, organizat recent la Râmnicu Vâlcea, a oferit șanse reale de angajare. În urma acțiunii, 186 de tineri au fost selectați pentru interviu sau probă de lucru, semn că interesul angajatorilor pentru forța de muncă tânără rămâne ridicat.

Autoritățile județene anunță că vor continua programele de consiliere și sprijin destinate persoanelor greu ocupabile, în special celor din mediul rural.