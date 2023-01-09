Vâlcea debutează în FIBA Europe Cup! Meci de foc cu nemții de la Rasta Vechta

miercuri, 15 octombrie 2025

Echipa de baschet CS Vâlcea 1924 joacă miercuri, 15 octombrie, de la ora 19.00, primul meci din istorie în cupele europene, pe teren propriu, în Sala Sporturilor „Traian”. Echipa antrenată de spaniolul Arturo Alvarez întâlnește formația germană Rasta Vechta, calificată din preliminarii.

Managerul general Cătălin Nazîru crede că Vâlcea poate performa în Europa: „Avem un public extraordinar și o echipă motivată. Este o provocare uriașă, dar și o șansă de afirmare.”

„Lupii negri” fac parte dintr-o grupă dificilă, alături de Sporting Lisabona și Dinamo Sassari, iar doar primele clasate merg mai departe.

Antrenorul Alvarez promite spectacol: „E prima noastră experiență europeană și suntem siguri că sala va fi plină. Fanii vor fi al șaselea jucător.”

Biletele costă 30 lei (sectoare laterale) și 50 lei (sectoare centrale), fiind disponibile pe blt.ro și la casieria Sălii Traian. Meciul va fi transmis pe site-ul oficial FIBA Europe Cup și pe paginile clubului.