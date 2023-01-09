Un copil din trei, condamnat la sărăcie în România – alarmă europeană trasă de Save the Children

marți, 14 octombrie 2025

Peste o treime dintre copiii din România (33,8%) continuau, în 2024, să trăiască în risc de sărăcie sau excluziune socială – un procent semnificativ mai mare decât media Uniunii Europene, de 24,2%. Inechitățile sunt adâncite de vulnerabilitățile structurale: în mediul rural, aproape jumătate dintre copii (41,7%) sunt expuși riscului de sărăcie, iar situația celor ai căror părinți au un nivel scăzut de educație este alarmantă – 75,8% dintre aceștia trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială, comparativ cu doar 5,9% dintre copiii proveniți din familii cu studii superioare.

La nivel european, aproape unul din patru copii – în total 19,5 milioane – se confruntă cu același risc, potrivit celui mai recent raport al organizației Save the Children. România ocupă locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata sărăciei în rândul copiilor, fiind depășită doar de Bulgaria (35,1%) și Spania (34,6%). Cele mai scăzute niveluri de risc se înregistrează în Slovenia (11,8%), Cipru (14,8%) și Cehia (15,4%), arată datele Eurostat pentru 2024.

Raportul a fost prezentat în cadrul dezbaterii „Sărăcia copiilor – un cost pe care Europa nu și-l poate permite”, organizată la Parlamentul European, la Bruxelles, de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, și Save the Children. Printre participanți s-a numărat și Roxana Mînzatu, comisar european și vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și formare profesională.

Raportul complet al organizației Save the Children, intitulat „Sărăcia copilului: Costul pe care Europa nu și-l poate permite”, poate fi consultat pe site-ul Salvați Copiii.