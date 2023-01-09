sâmbătă, 18 octombrie 2025

Transalpina, închisă din cauza viscolului și poleiului. Iarna s-a instalat în munți



Pe Transalpina, una dintre cele mai spectaculoase șosele din România, iarna a venit mai devreme decât era așteptat. Din cauza condițiilor meteo extreme – viscol, polei și risc de avalanșă – Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat închiderea circulației pe sectorul dintre Obârșia Lotrului (km 59+800) și Curpăt (km 79+200).

Măsura se adaugă celei luate la finalul lunii septembrie, când tronsonul Rânca – Obârșia Lotrului a fost închis traficului.

Autoritățile explică faptul că restricțiile au fost impuse din motive de siguranță, în conformitate cu Normativul privind circulația pe drumurile montane (AND 615-2020). Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonă până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice.