TRAGEDIE PE DN7, ÎN VÂLCEA: UN MORT ȘI PATRU RĂNIȚI ÎNTR-UN ACCIDENT CUMPLIT

Scene dramatice pe șoseaua națională DN7, în județul Vâlcea. Un bărbat și-a pierdut viața vineri, 24 octombrie, iar alte patru persoane au fost rănite într-un grav accident rutier produs, vineri, în zona localității Racovița, sat Tuțulești.
Potrivit Centrului Infotrafic, două autoturisme s-au ciocnit violent la kilometrul 218+150 al drumului Râmnicu Vâlcea–Sibiu.
Reprezentanții ISU Vâlcea au anunțat că două persoane au rămas încarcerate, una dintre ele fiind găsită în stop cardio-respirator. Deși echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, victima – un bărbat de 42 de ani – nu a mai putut fi salvată.
Alte trei persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, sub supravegherea echipajelor de prim-ajutor.
Intervenția a fost sprijinită de echipaje ale ISU Vâlcea, ISU Sibiu și un elicopter SMURD trimis pentru transportul de urgență al răniților.
