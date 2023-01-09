Trafic blocat complet pe Valea Oltului, la Robești! Cabluri electrice căzute pe DN 7

Circulația rutieră este complet blocată pe DN 7, între Râmnicu Vâlcea și Sibiu, din cauza unui incident produs în localitatea Robești. Un ansamblu de vehicule a agățat un cablul electric de înaltă tensiune, care a căzut pe carosabil, punând în pericol siguranța participanților la trafic.

Evenimentul a avut loc la kilometrul 225+800, potrivit datelor transmise de Centrul INFOTRAFIC. În prezent, zona este securizată de polițiști și echipele de intervenție, iar traficul este oprit pe ambele sensuri până la înlăturarea cablului.

Reprezentanții companiei de electricitate acționează pentru remedierea defecțiunii și reluarea circulației în siguranță. Deși nu s-au înregistrat victime, pe ambele direcții s-au format coloane de câțiva kilometri.

Traficul ar putea fi reluat după ora 18:00, în funcție de ritmul intervenției. Poliția rutieră recomandă rute ocolitoare și atenție sporită șoferilor care tranzitează Valea Oltului.