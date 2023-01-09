Teatrul ”Anton Pann”: Sâmbătă, 25 octombrie, spectacol pentru copii HOCUS POCUS

Spectacolul pentru copii HOCUS POCUS prezintă aventurile a doi evadați, ce se trezesc în lumea fascinantă circului. Un vigilent polițist este mereu pe urmele lor. Pentru a scăpa, cei doi eroi se deghizează în clovni, iar cât ai clipi, ei devin adevărați artiști de circ.



Va reuși, oare, vigilentul polițist să-i aresteze pe cei doi fugari?

Pentru a afla, sunteți invitați sâmbătă, 25 octombrie, la ora 11:30, la Teatrului Anton Pann!

Veți viziona un spectacol antrenant, plin de umor, interactiv, pe muzică de Kevin MacLeod, cu actori și păpuși, în interpretarea actorilor papușari ai Teatrului Anton Pann!