Teatrul „Anton Pann” deschide porțile pentru liceeni: înscrieri la trupa de tineret „TAP Junior”

sâmbătă, 18 octombrie 2025

Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea îi invită pe elevii de liceu care iubesc scena și arta spectacolului să se înscrie în trupa de tineret „TAP Junior”.

Înscrierile se desfășoară în perioada 20 – 31 octombrie 2025, la secretariatul teatrului, situat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 23.

Programul este deschis tuturor tinerilor care își doresc să descopere lumea teatrului, să se exprime creativ și să cunoască oameni cu aceleași pasiuni.

Locurile sunt limitate, iar cei interesați pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0250/737.320 (luni – joi, între orele 8:00 și 16:30) sau pe e-mail, la [email protected].

O oportunitate perfectă pentru liceenii care vor să transforme pasiunea pentru teatru într-o experiență memorabilă!