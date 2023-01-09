sâmbătă, 18 octombrie 2025

Târgul „Decembrie Magic” 2025–2026 aduce din nou atmosfera de sărbătoare în Râmnicu Vâlcea

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea anunță organizarea, în perioada 1 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026, a Târgului „Decembrie Magic”, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale iernii.

Centrul orașului se va transforma într-un loc de poveste, cu lumini, miros de scorțișoară, colinde și căsuțe pline de produse tradiționale, dulciuri, cadouri și decorațiuni de Crăciun.

Comercianții care vor să participe la eveniment se pot înscrie în perioada 15 – 31 octombrie 2025. Pot aplica societăți comerciale (S.R.L., P.F.A., I.I., I.F.), dar și producători agricoli persoane fizice.

Înscrierea se face prin completarea cererii tip, disponibilă la Primărie, și depunerea acesteia la registratură. Dosarul trebuie să conțină copii după actele firmei, certificatul constatator sau atestatul de producător, actul de identitate al administratorului, documentul sanitar-veterinar (pentru produsele alimentare), poze și materiale de prezentare ale produselor, precum și dovezi privind participarea la alte târguri.

Selecția participanților și modul de organizare sunt stabilite prin Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 248/2021.

Târgul „Decembrie Magic” promite o nouă ediție plină de culoare și emoție, cu spectacole, colinde, ateliere pentru copii și surprize pentru toți vizitatorii. Râmnicul se pregătește, așadar, să îmbrace din nou haina de sărbătoare și să aducă bucurie în inimile celor care îi trec pragul.