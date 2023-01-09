Tânăr din Vâlcea, trimis în judecată pentru escrocherii de peste 30.000 de euro în România și Europa

miercuri, 1 octombrie 2025

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au finalizat ancheta într-un dosar de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prejudiciul depășind 30.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, un tânăr de 27 de ani din județul Vâlcea, aflat în Germania, s-ar fi folosit de identitatea unui dealer auto german pentru a păcăli o societate comercială din Slănic Moldova. Acesta s-a prezentat drept reprezentant al dealerului și a încasat de la administratorul firmei aproximativ 9.000 de euro, ca avans pentru achiziționarea unui autoturism. După virarea banilor, victima nu l-a mai putut contacta.

Investigațiile au mai arătat că, în aceeași perioadă, tânărul ar fi încasat peste 20.000 de euro de la firme din Olanda, Franța și Germania, tot sub pretextul vânzării unor autoturisme.

La finalul cercetărilor, polițiștii au înaintat dosarul către Parchet, propunând trimiterea în judecată a vâlceanului pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.