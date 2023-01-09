Suspiciuni grave de aranjamente la Serviciul de Ambulanță Județean Vâlcea: se cere intervenția DNA la concursurile de angajare!

În plin val de crize din sistemul sanitar, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Vâlcea a devenit ținta unor suspiciuni tot mai serioase privind posibile nereguli și aranjamente în organizarea concursurilor de angajare. Mai multe surse din interiorul instituției și din rândul candidaților acuză faptul că posturile scoase la concurs ar fi deja „cu dedicație”, iar procedurile ar fi doar o formalitate menită să dea o aparență de legalitate.

Concursuri pe hârtie, candidați „cunoscuți” dinainte?

Potrivit documentelor oficiale, în perioada septembrie–octombrie 2025, SAJ Vâlcea a anunțat trei concursuri publice pentru ocuparea unor funcții contractuale:

1 post de asistent medical generalist cu școală postliceală sanitară ,

1 post de șofer autosanitară I (la punctul de lucru Călimănești),

1 post de șofer autosanitară II (la substația Brezoi).

Surse apropiate instituției au declarat, sub protecția anonimatului, că numele viitorilor „câștigători” ar fi deja stabilite înainte de publicarea anunțurilor, iar comisia de concurs ar fi formată din persoane aflate în relații apropiate cu conducerea.

„Se știe dinainte cine va lua postul. Restul candidaților sunt doar de decor, ca să dea impresia că e un concurs deschis”, afirmă o sursă din cadrul instituției.

Aceste acuzații vin pe fondul unei serii de nemulțumiri interne legate de criteriile de selecție, de transparența redusă a etapelor de concurs și de lipsa de control real din partea instituțiilor superioare – respectiv Direcția de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății.

Dosare „perfecte” și probe „previzibile”

Candidații trebuie să depună dosare complexe – cu numeroase acte, certificate și avize – dar, potrivit informațiilor obținute de redacție, anumite dosare au fost completate retroactiv sau au fost acceptate fără toate documentele obligatorii, în timp ce alți candidați au fost respinși pentru lipsuri minore.

Mai mult, probele scrise și interviurile programate în aceeași săptămână ar ridica suspiciuni de sincronizare „forțată” pentru a facilita accesul doar al persoanelor „selectate”. În mod obișnuit, între probe ar trebui să existe termene rezonabile pentru contestații și verificări, însă în acest caz succesiunea etapelor este extrem de rapidă, aproape imposibil de contestat eficient.

Indicii de favoritism și lipsă de imparțialitate

Printre indiciile care întăresc suspiciunile de aranjament se numără:

comisii de concurs formate din persoane apropiate conducerii SAJ Vâlcea , unele dintre ele implicate și în selecții anterioare controversate;

Condițiile de participare sunt formulate într-un mod restrictiv și aparent concepute pentru a avantaja anumiți candidați;

candidați care au lucrat temporar în sistem și care ar beneficia acum de un tratament preferențial;

lipsa publicării detaliate a subiectelor și baremelor , ceea ce îngreunează orice verificare ulterioară;

presiuni interne semnalate asupra unor angajați care au refuzat să semneze documente de concurs.

Toate acestea, puse cap la cap, indică un posibil mecanism de control intern asupra angajărilor, practică ce ar putea constitui abuz în serviciu și favorizarea unor persoane – infracțiuni aflate în competența Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Cerere publică de intervenție a DNA și Ministerului Sănătății

Având în vedere gravitatea situației, se impune o anchetă rapidă și independentă asupra modului în care sunt organizate aceste concursuri. În joc nu este doar corectitudinea unor angajări, ci credibilitatea întregului sistem de urgență medicală din județul Vâlcea, unde viețile oamenilor depind zilnic de profesionalismul șoferilor și asistenților medicali.

Cetățenii și presa locală solicită intervenția Direcției Naționale Anticorupție, precum și verificarea de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății a modului în care sunt respectate procedurile legale de concurs.

Ziarul de Vâlcea va continua să monitorizeze desfășurarea concursurilor organizate de SAJ Vâlcea și să publice toate informațiile relevante privind posibilele nereguli administrative sau abateri de la lege.