Sparle si soparle, 22.10.2025

Un individ infipt pana-n gat in structuri obscure castiga proiecte de asa-zisa consultanta, pe banda rulanta, in judetul Valcea si nu numai! Ipochimenul acesta, ajuns mare mahar dintr-un parlit de functionar public, si-a facut vreo 3 firme pe care le baga la inaintare in mai multe primarii din judetul Valcea, umfland miliarde peste miliarde (lei vechi) pe vorbe goale insirate pe hartii colorate! Adica - mai pe nimic! Culmea este ca firmele baiatului destept din consultanta valceana NU AU NICIUN ANGAJAT!!! Si-atunci, stat cu institutii corupte si infecte pana-n maduva, cum castiga baietasul asta plin de aere si figuri cat roata carului - contracte de miliarde?! Monitorizam subiectul, tineti aproape! Caracatita are multe capete, dar daca exista vointa din partea DNA, Parchet, DIICOT, IPJ - aceste capete pot sa fie taiate - unul cate unul!
La Hidroelectrica Valcea se freaca menta la greu! Cel putin jumatate dintre functionarii din birouri, taietori de frunze la caini, pot sa fie trimisi acasa lejer, ca institutia ar functiona bine-mersi si fara ei! Directorul Tîrș nu are sânge în instalații și se complace în aceasta situatie jenantă! E posibil sa vina vremuri cand acesti indivizi care conduc acum Hidroelectrica, societate a statului roman, sa dea socoteala pentru sifonarea de bani publici - fara numar!
Garda de Mediu la Vâlcea este, din pacate, o forma fara fond! In scandalul poluarii din cartierul Morilor din Ramnicu Valcea - IPJ, Jandarmeria, Politia Locala au luat masuri de sanctionare a infractorilor care intoxica populatia cu fum de la arderea cablurilor si deseurilor electrice si plastice. Singura institutie care s-a scarpinat in nas, in frunte cu bosul Stefan Paun, a fost Garda de Mediu Vâlcea! Rușine!
Protectia Consumatorilor Valcea exista, dar lipseste cu desavarsire! De luni de zile institutia politizata suta la suta nu a mai efectuat actiuni de anvergura, lasand comerciantii (pe unii dintre ei!), sa-si faca de cap si sa-si bata efectiv joc de consumatori! Hey, comisari de la OJPC, va treziti sa va faceti treaba pentru care sunteti platiti din banii contribuabililor?
