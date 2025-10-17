Sparle si soparle, 17.10.2025

O nouă anchetă jurnalistică scoate la iveală fapte extrem de grave petrecute la Spitalul Orășenesc Brezoi și la Stația de Ambulanță Brezoi, unde mai mulți angajați ar fi implicați într-un lanț de sustrageri de materiale medicale, cu complicitatea conducerii locale și a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vâlcea. Potrivit unor mărturii și informații transmise redacției, cazul ar fi fost mușamalizat la nivel instituțional, în ciuda faptului că există dovezi și martori direcți ai furturilor.
Ca în fiecare an, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a invitat personalități din Vâlcea la tradiționala sa reuniune de toamnă, desfășurată la București, la clubul BNR. De data aceasta, însă, întâlnirea a avut un aer aparte: invitații din județ au fost poftiți să socializeze pe o terasă în aer liber, înfruntând un pic de frig de octombrie.
Centrul de Afaceri Flandra din Râmnicu Vâlcea este exemplul perfect al unei structuri publice care a fost creată cu o misiune frumoasă pe hârtie – aceea de a sprijini mediul de afaceri local – dar care, în realitate, s-a transformat într-o simplă clădire de birouri întreținută din bani publici, condusă de un management defectuos și lipsit de rezultate. Înființat cu capital majoritar al Primăriei Râmnicu Vâlcea și al Consiliului Județean Vâlcea, Centrul Flandra trebuia să fie un hub economic, un spațiu de inițiativă și inovație pentru firmele locale. Astăzi, în schimb, bilanțurile contabile și deciziile administrative îl descriu ca pe un organism inert, care trăiește din chirii plătite de alte instituții de stat și raportează pierderi an de an. Datele oficiale arată clar că Centrul Flandra a devenit o companie fără strategie și fără obiective. În 2023, cifra de afaceri a fost de aproximativ 429.000 de lei, dar cu o pierdere de peste 32.000 de lei. În 2024, veniturile au crescut la circa 557.000 de lei, însă rezultatul a fost tot negativ – peste 16.000 de lei pierdere.
Constructorul italian WeBuild (fosta Astaldi) – abonat la contracte publice de miliarde și la scandaluri de execuție – a produs o nouă alunecare de teren masivă pe lotul 3 al autostrăzii Pitești–Sibiu, între localitățile Cornetu și Tigveni. Fenomenul, semnalat de localnici pe raza satului Poiana, comuna Perișani (Vâlcea), a pus în pericol un complex turistic privat situat la câteva zeci de metri de șantier. Primarul comunei, Sorin Leonte, confirmă că terenul s-a deplasat vizibil, iar clădirile din zonă sunt amenințate. Proprietarul complexului afectat, Mihai Popescu, acuză direct compania italiană că a distrus echilibrul natural al versanților prin lucrări făcute fără studii geotehnice actualizate și fără un sistem eficient de drenaj.
O situație medicală alarmantă lovește județul Vâlcea: niciun medic specialist în neurologie și psihiatrie pediatricănu mai activează în prezent în județ, lăsând sute de copii cu afecțiuni neurologice fără asistență medicală de specialitate. Într-un memoriu transmis Ministerului Sănătății, Asociația Cataleya Yris, condusă de prof. dr. Ramona Chirița, atrage atenția asupra unei realități dramatice care afectează zilnic familii din întreg județul. Niciun copil diagnosticat cu epilepsie, paralizie cerebrală, autism cu componentă neurologică sau alte tulburări neuro-motorii nu mai are acces la consulturi, evaluări sau ajustări de tratament în Vâlcea. Familiile sunt nevoite să călătorească zeci sau chiar sute de kilometri, către spitale din Craiova, Pitești sau București, pentru a obține o simplă rețetă sau o evaluare periodică.
