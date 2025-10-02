Sparle si soparle, 02.10.2025

joi, 2 octombrie 2025

Dupa plecarea din ABA Olt a reputatului specialist Gheorghe Tigaret, familia Radu și Mihaela Chiritescu lucreaza cu motoarele turate la maxim la intocmirea documentatiilor pentru firmele care exploateaza agregate minerale. Gurile rele din interiorul institutiei sustin: Chiritestii fac peste 20.000 euro lunar din aceste documentatii - copy paste din calculatoarele institutiei cu mici modificari!

Un afacerist-politician si-a schimbat numele la firma. Mai multi creditori i-au cerut insolventa. Ups!

Catelusul preferat al doamnei Duca - ABA s-a urcat in Citroen si a pornit la vanatoare de jurnalisti, sa le numere ouale... sau sa le fure caii de la bicicleta!

Fostul director de la ABA Olt, Daniel Bavita, a ramas incremenit in functia de sef la Inspectie si, pe surse, aflam ca face tot felul de traznai. Ultima dintre ele: a strigat la poarta unui om de afaceri diverse... Rusinica!

Într-un județ în care infrastructura se repară „din procedură simplificată în procedură simplificată”, o firmă minusculă – ALL AREA SYSTEMS SRL (CUI 39224089) – apare, în 2025, ca ofertant câștigător în asocieri pe contracte de milioane de lei. Din capturile oficiale furnizate (SEAP/e-licitație), rezultă atribuiri prin procedură simplificată unde ALL AREA SYSTEMS figurează în asociere, pe valori unitare de la ~1,9 mil. lei la ~11,6 mil. lei: SCNA1121513 – 13.09.2025 – „Construire și echipare corp nou Școala Gimnazială, sat Bîrsești, com. Budești” (CPV 45214220-8) – 4.939.904,85 lei – atribuit; SCNA1107442 – 09.09.2025 – „Creșterea eficienței energetice – Școala gimnazială Colonie” – 2.181.645,27 lei – (contractul apare ca modificat de 3 ori); SCNA1121682 – 17.06.2025 – „Înființare Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă” (CPV 45215221-2) – 4.520.677,00 lei; SCNA1121062 – 03.06.2025 – „Creșterea eficienței energetice – Școala I-VIII Stoenești-B…” – 1.920.780,25 lei – atribuit; SCNA1121059 – 03.06.2025 – „Construire școală gimnazială P cu clasele I-VIII – com. Dănicei, sat Bădeni” – 2.765.364,45 lei – atribuit.

Pe holurile CJ Vâlcea se vorbeste-barfeste despre o inlocuire la Fonduri Europene: Gutău în locul lui Popescu! Răutăcisme, domne!