marți, 21 octombrie 2025

Sorin Grindeanu, liderul PSD fără rivali sau șeful fără curajul confruntării... Un dictator roșu, cu „datorii” la mafia Nordis

Congresul PSD din 7 noiembrie se anunță o formalitate. Sorin Grindeanu va fi reales fără emoții, pentru simplul motiv că nu mai are contracandidați. Nu pentru că ar fi un lider providențial, ci pentru că partidul a învățat, din reflex, să tacă atunci când „linia” vine de sus.

Fostul premier a reușit, în doar câteva luni de interimat, să-și elimine adversarii și să-și impună autoritatea, invocând „unitatea partidului”. Dar, în realitate, această unitate pare mai degrabă o uniformizare forțată, o formă de control tipică PSD-ului din vremurile lui Dragnea și Dăncilă.

Titus Corlățean s-a retras „de bunăvoie” din cursă, dar toți știu că, în PSD, nimic nu se face fără un semnal clar din interior. Iar semnalul a fost limpede: nu e momentul pentru dezbateri, e momentul pentru supunere.

Mai grav este că Sorin Grindeanu intră în congresul „unității” cu o imagine deja pătată de suspiciuni și legături discutabile. Procurorii au deschis un dosar privind relațiile sale cu grupul Nordis, în contextul unor deplasări efectuate cu avioane private puse la dispoziție de oameni de afaceri conectați la acest holding imobiliar. Surse judiciare arată că ancheta vizează posibile foloase necuvenite și conflicte de interese, Grindeanu fiind suspectat că ar fi beneficiat de transport și cazare de lux în timpul exercitării funcțiilor publice. Chiar dacă liderul PSD neagă orice implicare, episodul aruncă o umbră grea asupra legitimității sale morale și ridică întrebări serioase despre cine finanțează, de fapt, liniștea din jurul său.

Grindeanu vorbește despre coeziune și stabilitate, însă partidul arată mai degrabă ca o structură înțepenită, fără curajul ideilor și fără lideri dispuși să conteste sistemul. A reușit, într-adevăr, să adune taberele, dar nu prin convingere, ci prin control.

PSD se pregătește pentru un congres liniștit – prea liniștit. Iar liniștea aceasta nu e semn de maturitate politică, ci de frică. Într-un partid viu, dezbaterea este semn de sănătate. Într-un partid care tace, e semn că democrația internă e pe moarte.

Grindeanu nu și-a consolidat puterea – și-a cimentat izolarea. Un lider fără rivali nu este un lider puternic. Este doar un om înconjurat de tăcere.

Tiberiu Pîrnău