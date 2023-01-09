Șofer din Râmnicu Vâlcea prins cu 154 km/h în localitate! Amendă de peste 4.000 lei și permis suspendat 4 luni

joi, 16 octombrie 2025

Un șofer de 35 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost prins de radar gonind cu 154 km/h pe Drumul Național 67, în localitatea Bunești, acolo unde limita legală de viteză este de doar 60 km/h.

Incidentul s-a petrecut joi, în jurul orei 17:30, când polițiștii rutieri din Băile Govora au oprit autoturismul condus de vâlceanul grăbit. Pentru abaterea sa, bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 4.050 de lei și a rămas fără permisul de conducere pentru 120 de zile.

Poliția Rutieră atrage din nou atenția că viteza excesivă este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave și îi îndeamnă pe conducători să respecte limitele impuse pentru siguranța tuturor participanților la trafic.