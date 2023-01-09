Sirenele vor fi testate la Râmnicu Vâlcea. Primăria modernizează sistemul de alarmare publică

luni, 13 octombrie 2025

Sirenele vor fi testate la Râmnicu Vâlcea. Primăria modernizează sistemul de alarmare publică

Locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea vor auzi mai des sirenele de alarmare în perioada următoare, însă nu există niciun motiv de îngrijorare. Primăria anunță demararea unui amplu program de modernizare și întreținere a sistemului centralizat de înștiințare și avertizare publică.

Între 13 octombrie și 19 noiembrie 2025, zilnic, în intervalul 09:00 – 16:30, vor fi efectuate teste și probe tehnice la sirenele din tot orașul.

„Scopul acestor lucrări este de a verifica și îmbunătăți funcționarea sistemului de alarmare, astfel încât, în caz de urgență, să putem asigura o reacție rapidă și eficientă pentru siguranța cetățenilor”, au transmis reprezentanții Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Autoritățile îi roagă pe locuitori să nu intre în panică la auzul sirenelor, subliniind că este vorba exclusiv despre testări. Totodată, municipalitatea recomandă ca informația să fie transmisă și către persoanele care nu folosesc internetul, pentru a evita orice confuzie.

Programul de testare face parte dintr-o strategie locală de creștere a siguranței publice, menită să asigure funcționarea optimă a sistemelor de alarmare în situații de urgență.